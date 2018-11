Die Aadorfer CVP nominiert ein Trio für den Gemeinderat Die CVP hat ihre Kandidaten für die Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats nominiert. Zudem haben die Parteimitglieder mit Gallus Müller einen neuen Präsidenten gewählt.

Gallus Müller, neuer Präsident der CVP Aadorf. (Bilder: PD)

(red) Mit einem öffentlichen Vortrag startete am vergangenen Freitag der Abend, an dem die CVP Aadorf ihre Jahresversammlung abhielt. Die Versammlung bei der Agroscope in Tänikon wurde das letzte Mal vom abtretenden Parteipräsidenten Stephan Pfefferli geleitet.

Das vergangene Jahr sei überschattet worden durch den unerwarteten Rücktritt des Schulpräsidenten Martin Köstli, den anschliessenden Diskussionen mit den verbliebenen Mitgliedern der Schulbehörde und den Anhörungen von potenziellen neuen Mitgliedern im Rahmen der Interpartei, wie die Christdemokraten in ihrer Medienmitteilung schreiben.

Weiterhin Mitarbeit im Vorstand

Der neu gewählte Parteipräsident Gallus Müller dankte dem scheidenden Präsidenten für sein grosses Engagement für die CVP Aadorf. Stephan Pfefferli wird weiter im Vorstand mitarbeiten und das Mitteilungsblatt für die Mitglieder weiter betreuen. Im Vorstand ist der Rücktritt von Martin Köstli zu verzeichnen. Seine Arbeit wurde mit den besten Wünschen verdankt.

Ausserdem stellte sich Teresia Russo den Partei-Mitgliedern vor. Sie erläuterte, warum sie in der CVP Aadorf mitarbeiten möchte und als Kandidatin für den Gemeinderat zur Verfügung steht:

Teresia Russo

CVP-Kandidatin für den Aadorfer Gemeinderat

«Ich bin von der Qualität unserer Gemeinde Aadorf überzeugt und möchte diese mit einem engagierten Team weiterentwickeln.»

Mit den beiden Bisherigen, Gemeindepräsident Matthias Küng und Gemeinderat Andreas Meister, wurde sie von den CVP-Mitgliedern einstimmig für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats im kommenden Februar nominiert.

Gallus Müller erläuterte das Jahresprogramm und das Budget für das kommende Jahr. Höhepunkte sind dabei die Gesamterneuerungswahlen im Frühling sowie die National- und Ständeratswahlen im Herbst.