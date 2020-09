Mit Oberwasser in die zweite Corona-Welle – wie sich der Thurgau für einen weiteren Lockdown rüsten will Im Thurgau bleiben die Fallzahlen auch nach den ersten Lockerungsschritten erfreulich tief. Noch fünf Covid-19-Patienten liegen im Spital. Der Kanton will aber für einen weiteren Lockdown gerüstet sein.

Nur mit Schutzmaske: Seit dem 27.April haben Coiffuregeschäfte wieder geöffnet. Bild: Donato Caspari

Wie muss sich der Thurgau auf eine allfällige zweite Welle des Coronavirus vorbereiten? Diese Frage stellt sich derzeit der kantonale Führungsstab. Um sie in einem Zwischenbericht beantworten zu können, holt der Kanton verschiedene Meinung ein. Deshalb lädt er derzeit zahlreiche Verbände sowie verschiedene Stellen der Verwaltung zu einer Umfrage ein.

«Die Rückmeldungen aus der Wirtschaft werden bei der Beurteilung eines erneuten Lockdowns eine zentrale Bedeutung haben», schreibt der Thurgauer Gewerbeverband in einem Mail. Dieser bittet deshalb seine Mitglieder, bis Ende Monat an der anonym durchgeführten Onlineumfrage des Kantons teilzunehmen. Darin wird unter anderem die Frage gestellt, ob die angesprochenen Firmen einen zweiten Lockdown überleben würden und wie es um die betriebsinternen Pandemieplanungen steht.

Erkenntnisse für eine mögliche zweite Welle

«Der Zwischenbericht soll Erkenntnisse aufzeigen, welche für die Bewältigung einer möglichen zweiten Welle genutzt werden können», bestätigt Mirjam Fonti, Mediensprecherin des Kantons. Weiter soll der Bericht in eine Gesetzesüberarbeitung einfliessen. Denn die Coronakrise ist auch ein Härtetest für das kantonale «Gesetz über die Bewältigung von ausserordentlichen Lage» aus dem Jahr 2004.

Deshalb könnte der Zwischenbericht eine Grundlage für eine Analyse bieten, um allfällige Anpassungen dieses Gesetzes, das die Verantwortlichkeiten der verschiedenen staatlichen Stellen regelt, ins Auge zu fassen.

Noch sei es aber zu früh, erste Schlüsse zu ziehen oder über Schwachstellen im Gesetz zu reden, heisst es beim Kanton. Und Fonti sagt:

«Aussagen über die Rückmeldungen der Umfrage können noch keine gemacht werden.»

Das Kernteam des kantonalen Führungsstabs werde die Umfrage am 24. Juni auswerten und den Zwischenbericht zuhanden des Regierungsrats erstellen.

Anstieg der Ansteckungen blieb nach Lockerungen aus

Im Kanton Thurgau bleibt derzeit die Lage auch nach den ersten Lockerungsschritten entspannt. Seit dem 27. April haben beispielsweise Coiffeurbetriebe nach der Zwangsschliessung Mitte März mit Sicherheitsauflagen wieder geöffnet, am 11. Mai folgten Restaurants. Ein befürchteter Anstieg der Ansteckungszahlen blieb aus.

Im Gegenteil: In den 29 Tagen seit den ersten Lockerungsschritten sind im Kanton nur noch 19 Neuansteckungen festgestellt worden, im Schnitt 0,66 pro Tag. Dies, obwohl nun sämtliche Personen mit entsprechenden Symptomen getestet werden. Zuvor lag das Test-Hauptaugenmerk bei Risikopersonen.

Am Montag lagen 5 Covid-19-Patienten im Spital, am 5. April waren es 33

«Das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung», sagt Kantonsärztin Agnes Burkhalter. Dass der Thurgau im Vergleich zu anderen Regionen weniger betroffen sei, habe sicherlich auch mit Glück zu tun. Dennoch: Das Virus sei da. Eine Prognose abzugeben, bleibe sehr schwierig.

Kantonsärztin Agnes Burkhalter Bild: Donato Caspari

Aufgrund der aktuell tiefen Fallzahlen ist die Situation in den beiden Kantonsspitälern ruhig. Am Montag waren noch fünf Covid-19-Patienten in Spitalpflege. Auch diese Kurve ist abgeflacht. Die höchste Zahl erreichte der Thurgau bisher am 5.April. Damals lagen 33 Personen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Spital.