Thurgauer Spitäler operieren mit neuem Roboter bei Prostata- und Nierenkrebs Im Thurgau kam an einem Patienten, welcher an einem aggressiven Prostatakrebs litt, ein neu erworbener Operationsroboter, das DaVinci X System, zum Einsatz.

Der Operationsroboter Da Vinci.







Bild: Severin Bigler

(red) Auch während der Coronapandemie durften und mussten chirurgische Therapien von bösartigen Tumoren und dringliche Eingriffe stattfinden. Das schreibt die Spital Thurgau AG in einer Mitteilung. An einem Patienten, welcher an einem aggressiven Prostatakrebs litt, kam dabei ein im vergangenen Jahr neu erworbener Operationsroboter, das DaVinci X System, zum Einsatz.

Dieses neue Gerät wurde für Chirurgie des Prostata- und Nierenkrebses angeschafft, um es in Zukunft an beiden Standorten im Thurgau, den Kantonsspitälern Frauenfeld und Münsterlingen, zu betreiben.

«Der Patient, welcher an einem aggressiven Prostatakrebs litt, konnte bereits drei Tage nach erfolgreicher Operation wieder entlassen werden.»

Die Vorteile des neuen Systems gegenüber der älteren Generation der Operationsroboter stellten die bessere Sicht im Operationsfeld durch eine 3-D Kamera mit detailreicherer Auflösung der neuesten Generation sowie die verbesserte Handhabung der Operationsinstrumente mit noch feinerer Beweglichkeit dar, heisst es in der Mitteilung. Zudem ermögliche das neue Gerät auch im Rahmen von ausgedehnteren Operationen, die bisher in der offenen Technik durchgeführt wurden, eine verbesserte Ansteuerung von verschiedenen Regionen in der Bauchhöhle. So werde zukünftig die Durchführung auch noch komplizierterer Operationen ermöglicht.

Zahlreiche Test durchgeführt

«Zukünftig werden wie bisher neben der Therapie von Prostatakrebs- und Nierentumoren auch die Blasenkrebsoperationen, bei der die gesamte Blase entfernt und ein neues Urinreservoir (Ersatzblase) minimalinvasiv durchgeführt werden, mit dem Operationsroboter durchgeführt. Im Thurgau benötigen pro Jahr ca. 20 bis 25 Patienten eine solche Therapie.»

Vor dem nun erstmaligen dringenden Eingriff mit dem neuen Operationsroboter hätten aufwendige Schulungen stattgefunden. «Die Weisung des Bundesrates vom 16. März, dass alle Gesundheitseinrichtungen per sofort auf alle nicht dringend angezeigten medizinischen Eingriffe verzichten müssen, hat uns die Gelegenheit geboten, eingehende Tests mit dem neuen DaVinci X System durch zu führen.