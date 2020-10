Mit Infoabend und Sprechstunde: Eschliker können sich bis Ende Jahr zum neuen Richtplan äussern Der Eschliker Gemeinderat gibt seinen neuen Richtplan in die Vernehmlassung.

Der kommunale Richtplan zeigt auf, in welchem Bezug die gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Gemeinde Eschlikon mit der räumlichen Entwicklung steht. (Bild: Olaf Kühne)

Die Gemeinde Eschlikon befindet sich seit Januar 2019 in der Überarbeitung der Kommunalen Richtplanung. Diese legt die Basis für die eigentümerverbindliche Anpassung der Zonenordnung. Ein Steuerungsausschuss, bestehend aus Gemeindepräsident Hans Mäder, den Gemeinderäten Bernhard Braun, Werner Ziegler und Alexander Sigg sowie Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann lenkt das Projekt im Auftrag des Gemeinderates. Ende 2019 waren alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessensvertretenden eingeladen, den Entwurf des Kommunalen Richtplans zu kommentieren.

In der Zwischenzeit hat der Steuerungsausschuss den Entwurf überarbeitet. Am 10. September hat der Gemeinderat den Kommunalen Richtplan für die Vorprüfung beim Kanton freigegeben. Parallel zur Vorprüfung wird auch das öffentliche Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Das heisst, jeder Einwohner und jede Einwohnerin der Gemeinde erhält die Gelegenheit, seine Meinung zum vorliegenden Richtplan formell einzugeben. Das Vernehmlassungsverfahren dauert von Anfang November bis Ende 2020.

Am Dienstag, 3. November, 19.30 Uhr, präsentieren der Steuerungsausschuss und die begleitenden Fachplaner-Büros den Entwurf der interessierten Öffentlichkeit zum Auftakt in der Aula Wallenwil. Am Samstag, 28. November, wird es von 9.30 bis 11 Uhr eine öffentliche Sprechstunde in der Aula Wallenwil geben. Bei diesem Anlass beantworten der Steuerungsausschuss und die Fachplaner alle Fragen, die Interessierte zur Beurteilung des Kommunalen Richtplans haben.

Die Gemeinde nimmt Rückmeldungen bis am 31. Dezember entgegen. Im Januar 2021 werten die Fachplaner alle Rückmeldungen aus dem öffentlichen Vernehmlassungsverfahren aus und diskutieren allfällige Anpassungen mit dem Steuerungsausschuss. Bis dahin sollte auch die Rückmeldung des Kantons aus der Vorprüfung eingetroffen sein. Der Kommunale Richtplan kann nun fertig gestellt werden. «Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Eschlikerinnen und Eschliker die Zeit nehmen und an der Vernehmlassung teilnehmen würden», schliesst der Eschliker Gemeinderat seine Mitteilung. (red)