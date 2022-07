Bildung Mit Haltung in einen neuen Lebensabschnitt: Alle Angetretenen schaffen die pädagogische Maturität 139 Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen erhielten am Donnerstagabend ihr Zeugnis. Alle Angetretenen haben bestanden.

139 Maturandinnen und Maturanden sind zur Prüfung angetreten – und alle haben bestanden: ein Freudentag für alle.

Einen Sitzplatz gab es nicht für alle Gäste der Maturafeier im Kreuzlinger Dreispitz, so voll war der Saal. Die Zeugnisübergabe musste denn auch besonders wohlgeordnet und zügig ablaufen. Rektorin Brigitte Pallmann hob in ihrer Ansprache hervor, dass alle 139 Schülerinnen und Schüler, die zur Prüfung antraten, bestanden haben.

Davon erhielten 16 eine Förderung der Schweizer Studienstiftung für die Note 5,3 und besser. Das beste Ergebnis schaffte Alissa Müller aus Berg mit einer Abschlussnote von 5,92.

Konflikte lösen und Beziehungen pflegen

Brigitte Pallmann wollte trotz Feierlaune die Schwierigkeiten nicht vergessen machen, mit denen die Lernenden durch die Pandemie konfrontiert war. Die Matura ziele auf eine vertiefte Persönlichkeitsreife ab. Dieser Jahrgang habe auf Auslands- und Sprachaufenthalte sowie viele Abenteuer verzichten müssen. «Aber sie haben auf andere Weise gelernt, Konflikte zu lösen und Beziehungen zu pflegen.»

In einem kurzweiligen ABC von A wie Aufnahmeprüfung bis Z wie Zeugnisse gab Julia Bollack in ihrer Maturandinnen-Rede einen amüsanten Einblick in die vier Schuljahre an der PMS. Sie erinnerte an den Lockdown und die Zoom-Konferenzen, durch die sie die Namen der Katzen ihrer Klassenkameraden kennen lernte, wenn diese am Bildschirm vorbeistrichen. Mit der Zeugnisübergabe trennten sich ihre Wege nun. «Wagt Neues, gerade dann, wenn es besonders viel Mut braucht», diese Botschaft gab Julia Bollack ihrem Jahrgang mit auf den Weg.

Es braucht Haltung, immer wieder anzufangen

Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen, Sabina Larcher, gratulierte «als Nachbarin» und setzte in ihrer Rede den Fokus ebenfalls auf den Neubeginn: Es brauche Haltung, immer wieder anzufangen. «Diese Haltung wird für unsere Gesellschaft immer wichtiger und zentraler.» Für die Zukunft ihrer Generation gebe es wenig Optimismus, doch mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, könne Gesellschaft mitgestaltet werden. Für seine künstlerischen Fähigkeiten erhielt der ehemalige PMS-Absolvent Carlo Ruzzo einen Preis aus dem Fond Kunst und Wissenschaft. Nach einem Bachelor in Visueller Kommunikation in Zürich und einer Fachlehrerstelle in Gestaltung in Glarisegg beginnt er im Sommer 2022 in Leeds einen Master für digitales Gestalten.

Musikalisch gestalteten Chor und Ensemble den Abend. Cédric Lavreau sang zum Abschluss eine Interpretation von «My Way».