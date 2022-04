Müllheim Mit einem Hauch Led Zeppelin: Bürgergemeinde Müllheim weiht ihr neues Bürgerhaus ein Am Samstag weihte die Bürgergemeinde Müllheim mit 100 Gästen das neu erstellte Bürgerhaus im Höfliquartier ein.

Bürgerpräsident Christoph Haeberlin freut sich über sein neues Bürgerhaus. Bild: Tobias Garcia

Bürgerpräsident Christoph Haeberlin begrüsst mit einem strahlenden Lächeln die Gäste persönlich. Stolz führt er Besucherinnen und Besucher den Korridoren entlang nach oben in das dritte Geschoss. Haeberlin sagt: «Ich nenne die Treppe unter dem Dach «Stairway to Heaven.» – übersetzt Treppe zum Himmel, nach dem Song der Band Led Zeppelin. Ein harmonisches Bild zeichnet sich durch das gesamte Bauwerk. Schneeflocken fallen leise auf das Glasdach. Eine Mieterin sagt: «Bei schönem Wetter sehe ich durch die Glasscheibe den blauen Himmel.»

In Müllheim ist nahe dem Dorfzentrum im Höfli Wohnraum für Generationen entstanden. Haeberlin sagt: «Noch vor Fertigstellung waren alle 17 Wohnungen vermietet.» Mieter zogen Ende Dezember und im Februar in ihr neues Zuhause. Im Erdgeschoss befindet sich im vorderen Gebäudeteil die Spitex Region Müllheim. Die Gebäude sind über Laubengänge, Treppe und Aufzug erschlossen.

In seiner Festansprache im Innenhof des neu erstellten Bürgerhauses hält Haeberlin Rückschau. Eine lange Zeit der Planung und Vorbereitung ging voraus, welche mit dem Verkauf der Parzelle 785 Falewis an die Firmen Tschanen und Dhollandia begonnen hatte. Am fertigen Bau gefalle ihm besonders das Material- und Farbkonzept aus Fichtenhölzern, sagt der Bürgerpräsident.

Spitex empfängt Patienten in neuen Räumen

Freundlich der Empfang auch in den modernen, neuen Räumen der Spitex nebenan. Der neue Geschäftsführer Michael Kunz hat Zeit für Gespräche. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich für rund 1000 Mitglieder und Patientinnen und Patienten ein. Am 1. März hat die Spitex das neue Gebäude der Bürgergemeinde Müllheim bezogen. In Müllheim ist die Spitex seit über 20 Jahren. Urs Knill, Präsident der Spitex Region Müllheim, sagt: «Am alten Ort an der Rebbergstrasse wurde der Platz zu eng.» Knill lobt die Aufbauarbeit der Betriebsleiterin Beatrice Brenner und die modern eingerichteten Arbeitsplätze.

Gemeindepräsident Urs Forster zeigt sich mit emotionalen Worten: «Mit der Sonne im Herzen und im Gebäude braucht man sie gerade nicht am Himmel.» Als Glücksfall bezeichnete der Gemeindepräsident, die Spitex im Ort zu wissen. Kurze Anfahrtswege und umfassende medizinische Leistungen zeichnen den wichtigen Stützpunkt aus.

«Cool und unkonventionell», ist das Statement über die Bauweise der Liegenschaft von Erich Keller von den Häberlin Architekten in Müllheim. Keller lobte die Zusammenarbeit mit der Baukommission mit Präsident Christoph Haeberlin, Peter Roth als Berater der Liga Treuhand und den Bürgergemeindemitgliedern Walter Gubler und Jasmin Gubler.

Lob für einheimische Handwerker

Schliesslich wendet sich Baumeister Mathias Tschanen von der gleichnamigen Bauunternehmung in Müllheim an die Gäste. Er sagt: «Die Grundsteinlegung war bei grosser Hitze im August 2020, nun stehen wir im April bei klirrender Kälte hier.» Und wer Tschanen kennt, weiss, dass einheimische Arbeit hält, was sie verspricht. Tschanen lobt die Arbeit der Handwerksbetriebe, die für gute Stimmung, Leistung und mit einem Augenzwinkern auf Elektrospezialisten für «Spannung» sorgten.

Das Bürgerhaus wird, wie sich beim Rundgang in den Technikräumen zeigt, mit Schnitzelholz aus dem eigenen, 200 Hektaren grossen Bürgerwald Müllheim beheizt. Eine kleine Parkanlage lädt im Sommer zum Verweilen ein. Die Architekten machten der Bürgergemeinde nämlich ein Geschenk: ein Gartenhaus.