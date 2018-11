Die Eschliker Budgets sind im Lot,

der Steuerfuss bleibt gleich Schule und Politische Gemeinde Eschlikon präsentieren an ihren Versammlung ausgeglichene Budgets. Für Schulfinanzvorsteherin Ariana Brühwiler wird es der letzte Auftritt in der kommunalen Politik. Olaf Kühne

Gemeindepräsident Hans Mäder, Schulfinanzvorsteherin Ariana Brühwiler und Schulpräsident Linus Köppel posieren an der Budgetpressekonferenz. (Bild: Olaf Kühne)

«Ein absoluter Rekord!» Der Eschliker Schulpräsident Linus Köppel, eigentlich nicht bekannt für markige Worte, spricht von den rapide steigenden Schülerzahlen. «60 Kinder werden kommendes Jahr in unserer Gemeinde eingeschult – so viele wie noch nie», sagt er. «Und das sind nur die Kinder, von denen wir schon wissen, die also schon in der Gemeinde wohnen.»

Überhaupt war das Bevölkerungswachstum ein wichtiges Thema an der Budgetpressekonferenz. Politische und Schulgemeinde hatten gemeinsam eingeladen – in eine Gemeinde, die üblicherweise um 30 bis 40 Einwohner pro Jahr wächst. Nun steht aber die Einweihung der Überbauung Lindenacker bevor. 250 neue Einwohner wird sie der Gemeinde bescheren. Die zweite Etappe der Überbauung, der Fallacker, weitere 250 Personen. «Wir denken, dass wir das Wachstum ohne zusätzliche Stellen auf der Verwaltung bewältigen können», sagt Gemeindepräsident Hans Mäder.

Nicht so die Schulgemeinde. Sie nimmt im kommenden Sommer einen fünften Kindergarten in Betrieb, im Therapiezentrum an der Blumenaustrasse. Unter anderem deswegen steigt der Aufwand im Schulbudget 2019 um 330'000 Franken auf 9,8 Millionen Franken. Da Schulfinanzvorsteherin Ariana Brühwiler hingegen auch mit steigenden Steuereinnahmen (plus 430'000 Franken) rechnen darf, wird sie an der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember ein ausgeglichenes Budget mit einem kleinen Überschuss von 6900 Franken präsentieren können. Zum letzten Mal, denn Brühwiler verlässt die Behörde per Ende Januar (siehe Zweittext). Ein bisschen Wehmut verspüre sie dabei, sagte sie gestern. «Aber in der heissen Phase der Budgetierung im August und September war ich schon auch froh, dass ich diesen Stress bald nicht mehr haben werde.»

Ausgeglichen ist auch das Budget der Politischen Gemeinde, welches Finanzvorsteher Alexander Kredt am 11. Dezember vorlegen wird. Bei Aufwendungen von 14,9 Millionen Franken sieht es ein kleines Defizit von 37'000 Franken vor. «Unser Budget 2019 wächst im Vergleich zum Vorjahresbudget um 700'000 Franken», sagt Kredt. Diverse Budgetposten trügen zu dem Wachstum bei, indes seien das meist nicht eigentliche Mehrausgaben, dazu stünden in der Regel Mehreinnahmen gegenüber: «Wenn wir beispielsweise Strom teuerer einkaufen müssen, verkaufen wir ihn auch teurer.»

Ein wachsender Budgetposten, wenn auch nicht der grösste, scheint Gemeindepräsident Hans Mäder dennoch besonders sauer aufzustossen. «Wir bezahlen 80'000 Franken mehr an den öffentlichen Verkehr. Gleich viel wie Aadorf und Sirnach.» Dafür erhalte man zwar ab Dezember die S12 und eine neue Buslinie – aber: «Die Gemeinde Aadorf hat zwei Bahnhöfe, wir nur einen. Und die neue Buslinie hat bei uns drei Haltestellen, in Sirnach hingegen acht.»

Hinweis

Die Eschliker Schulgemeindeversammlung findet am 4. Dezember statt, die Versammlung der Poliitschen Gemeinde am 11. Dezember – jeweils ab 19.30 Uhr in der Aula Mettlen 2 Wallenwil.