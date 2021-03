Verbrechen Bezirksgericht Frauenfeld: Diebe wollten mit dem Vorschlaghammer in die Raiffeisenbank Einbruch ins Gemeindehaus Zihlschlacht: Das Bezirksgericht Frauenfeld hat fünf Männer wegen bandenmässigem Diebstahl zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Ende Dezember 2018, kurz nach 4 Uhr morgens, wurde der kantonalen Notrufzentrale ein Einbruch in die Liegenschaft der Gemeindeverwaltung Zihlschlacht gemeldet. Auf der Anfahrt sichtete eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ein verdächtiges Fahrzeug im Gebiet Hudelmoos. Als die Polizisten dieses kontrollieren wollten, flüchteten drei Personen aus dem Fahrzeug in Richtung Wald. Wie sich später herausstellte, war der Lenker ein 27-jähriger Schweizer kosovarischer Herkunft. Letzte Woche standen in Frauenfeld fünf Männer für diesen und weitere Einbrüche – in unterschiedlicher Zusammensetzung verübt – wegen bandenmässigen Diebstahls vor Gericht. Drei Beschuldigte waren – weil sie sich im Kosovo aufhalten – von der Verhandlung dispensiert. Vertreten wurden sie durch ihre Pflichtverteidiger.

Den Tresor haben sie aufgeflext

«Da waren Profis am Werk», erklärte die Staatsanwältin. Sichergestellte Werkzeuge und Funkgeräte würden dies belegen – in der Gemeindeverwaltung Zihlschlacht wurde der Tresor aufgeflext und mit einem Vorschlaghammer verschafften sich die Täter Zugang zur Raiffeisenbank. Der angerichtete Schaden sei beträchtlich und stehe in keinem Verhältnis zur Beute von 2300 Franken. Zugutehalten könne man der Bande, dass sie nie in bewohnte Liegenschaften eingestiegen seien. Doch drei der fünf Männer sind einschlägig vorbestraft.

Von Konstanz aus die Diebestour geplant

Kennengelernt und getroffen hätten sie sich in einer Restaurant-Bar in Konstanz. Der heute 27-jährige Schweizer und zweifacher Familienvater sei geständig und habe sich kooperativ verhalten, sagt die Staatsanwältin. «Ich habe etwas gemacht, was nicht gut war. Ich tat es, weil ich Geld brauchte, um über die Runden zu kommen», sagte der Mann bei seiner Befragung. Zur Tat selbst wollte er allerdings vor Gericht keine weiteren Aussagen machen.

Der zweite Angeklagte, 40 Jahre alt, der mit Handschellen dem Gericht zugeführt wurde, zeigte ebenfalls Reue:

«Es tut mir leid, ich war spielsüchtig und hatte Schulden.»

Seine Vorstrafe hat er in Deutschland abgesessen und derzeit ist er im vorzeitigen Vollzug in der Schweiz. Nach seiner Entlassung wolle er bei seinem Bruder in der Nähe von Konstanz wohnen, eine Arbeit habe er auch schon. Er müsse so schnell wie möglich wieder arbeiten, um Frau, Kinder und Mutter im Kosovo zu unterstützen, sagt er.

Die Strafen: Zweimal bedingt – zweimal unbedingt

Das Bezirksgericht folgte mehrheitlich den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

● Über den nicht vorbestraften Schweizer verhängte das Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten, eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu 60 Franken und eine Busse über 60 Franken.

● Bedingt erlassen wurde die Freiheitsstrafe von 13 Monaten des zweiten, nicht aktenkundigen Angeklagten mit Aufenthalt im Kosovo, zudem darf dieser für die Dauer von 7 Jahren nicht mehr in die Schweiz einreisen.

● Eine unbedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten und eine Landesverweisung von 7 Jahren hat das Gericht über den Mann, der derzeit im vorgezogenen Vollzug sitzt, verhängt.

● Über den einschlägig vorbestraften Kosovaren, der mit gefälschten Papieren in die Schweiz eingereist ist und nachweislich bei allen Straftaten dabei war, wurde eine Freiheitsstrafe von 33 Monaten verhängt und eine Landesverweisung über 10 Jahre ausgesprochen.

● Für den fünften, ebenfalls einschlägig vorbestraften Beschuldigten reichten die Tatbeweise für eine Verurteilung nicht aus, und geständig war er ebenfalls nicht. Eine DNA-Spur auf einer am Tatort liegen gebliebenen Schutzbrille sei kein Indiz, plädierte sein Verteidiger für einen Freispruch seines Mandanten. Die DNA müsse bereits vor der Tat auf die Brille gekommen sein. «Wir sind alles andere als überzeugt, dass er unschuldig ist», sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. Aber: In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten.

Für einen Teil des angerichteten Schadens müssen die Verurteilten solidarisch aufkommen, weitere Forderungen wurden auf den Zivilweg verwiesen. Die Verfahrenskosten von rund 80000 Franken müssen sich die Delinquenten teilen.