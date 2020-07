Mit dem Smartphone gegen Milben: Thurgauer unterstützt Züchter im Kampf gegen das Bienensterben

Daniel Barco, Jahrgang 1989, ist in Matzingen aufgewachsen und wohnt heute in Winterthur. Er hat italienische und englische Wurzeln. Er absolvierte eine Kaufmännische Lehre bei der Thurgauer Kantonalbank in Sirnach mit Berufsmatura. 2007 folgte ein Bachelorstudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur in Internationalem Management.

An der schwedischen Universität Linköping studierte Barco von 2013 bis 2015 Internationale und Europäische Beziehungen. Danach arbeitete er ab 2017 für 15 Monate als Finance und Administrations Manager für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Zentralafrika, hauptsächlich in Kamerun.

Neben dem zweiten im Juni 2020 abgeschlossenen Masterstudium in Information and Data Science an der Hochschule Luzern arbeitet er seit 2018 als Junior Data Scientist (60 Prozent) bei der Getunik AG in Zürich (digitales Fundraising, Marketing und Campaigning für NGO). Daneben entwickelt er gemeinsam mit einem Studienkollegen ein App für Malaria-Erkennung.