Mit dem Frauenfelder Luigi Dainesi ist ein Vermittler der italienischen Kultur von uns gegangen Zum Gedenken: Luigi Dainesi ist am 11.März im norditalienischen Cremona gestorben.

Luigi Dainesi, am 11.März 2020 im Alter von 82 Jahren verstorben. Bild: PD

Der in den Jahren 1961 bis 1993 in Frauenfeld wohnhaft gewesene Luigi Dainesi ist am Mittwoch, 11. März, im Alter von 82 Jahren im Spital im italienischen Cremona (Lombardei) gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Erna und seine beiden Töchter mit Familien, die in der Schweiz leben.

In seiner Jugend hat er sich in Cremona bei namhaften Künstlern im Zeichnen und Malen unterrichten lassen. Im Jahr 1961 wurde er von der Firma Tuchschmid AG in Frauenfeld als Zeichner angestellt und emigrierte so in die Schweiz. Später arbeitete er bei der Zuckerfabrik Frauenfeld als Technischer Zeichner.

Im Herzen ist Dainesi immer Italiener geblieben.

So hat er sich sozial für die italienische Bevölkerung in der Schweiz eingesetzt. Auch vermittelte er seinen Landsleuten die deutsche Sprache. Der italienische Staat ehrte ihn dafür mit den Auszeichnungen «Maestro del Lavoro» und «Cavaliere della Repubblica».

Nebenbei bildete er sich an der Neuen Kunstschule in Zürich bis zum Diplom weiter. Seine Bilder wurden im Rahmen verschiedener öffentlicher Ausstellungen in den Kantonen St.Gallen, Zürich und Thurgau gezeigt.

Bis zu seiner Rückkehr nach Cremona unterrichtete er an verschiedenen Schulen seine Muttersprache Italienisch.

Mit seiner ausgesprochen italienischen Lebensfreude und seinem kulturellen Hintergrund begeisterte er seine Schülerinnen und Schüler für das «Bel Paese».

Bis zu seinem Tod besuchten ihn in Italien denn auch immer wieder ehemalige Schüler aus dem Thurgau. Im Jahr 1993 zog es Dainesi definitiv zurück in seine Heimatstadt Cremona, wo er sich dem Leben als Kunstmaler hingab und sich kulturell für die Stadt Cremona engagierte. Seine Bilder fanden den Weg bis nach Moskau. Auch Fresken an Kirchenwänden zeugen von seiner Handschrift.

Wir haben in Luigi Dainesi einen lebensfreudigen, warmherzigen und grosszügigen Freund und Lehrer verloren.