Verein Thurkultur erntete Kritik wegen Sparvorgaben

Der Defizit aus dem Jahr 2017, in der Höhe von 21'176 Franken kann durch das Plus von 28'833 Franken aus dem vergangenen Jahr 2018 gedeckt werden. Der dadurch entstehende Überschuss von 7657 Franken wird in die allgemeinen Reserven von Thurkultur zugewiesen. Die Mitgliederbeiträge bleiben indes gleich. Der Souverän bestätigt ohne Gegenstimme, dass die Mitgliedsgemeinden weiterhin einen Franken pro Einwohner bezahlen. Einzelpersonen bezahlen 50 Franken und Organisationen 100 Franken Mitgliedsbeitrag.