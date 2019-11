Die ersten Hip-Hop-Fans sind schon da: Das Open Air Frauenfeld ist eröffnet

Kurz vor 16 Uhr am Mittwochnachmittag haben sich die Türen auf der Frauenfelder Allmend für die ersten Besucher am diesjährigen Open Air Frauenfeld geöffnet. Bis am Abend werden 30'000 Festivalgänger erwartet. Erste Livemusik gibt’s ab Donnerstagmittag.