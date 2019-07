Tierische Nachhilfe für Festival-Gänger: Das Thurgauer Minipig Kimi zeigt Frauenfelder Open-Air-Besuchern, wie sie Abfall richtig trennen

Quiz

Was wissen Sie über das Open Air Frauenfeld?

Wie viele Besucher befinden sich Jahr für Jahr gleichzeitig am Open Air Frauenfeld? In welchem Jahr standen in Frauenfeld die Rolling Stones auf der Bühne? Wo fand das Festival in der mittlerweile 32-jährigen Geschichte auch schon statt? - Testen Sie Ihr Wissen über das Open Air Frauenfeld.