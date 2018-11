Michael Lang ist der

«Thurgauer des Jahres 2018»

Donnerstagabend präsentierte die Thurgauer Zeitung in Weinfelden die neueste Ausgabe ihres «Who is who». Im Magazin werden 100 Persönlichkeiten vorgestellt, die in diesem Jahr besonders aufgefallen sind. «Thurgauer 2018» ist der Profifussballer Michael Lang aus Egnach.