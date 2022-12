Weihnachten Menü mit guten Gesprächen: Aus der Münchwiler Weihnachtsfeier für Alleinstehende wurde eine Feier für alle Katholiken und Protestanten feierten in Münchwilen mit Geflüchteten aus Eritrea und der Ukraine Weihnachten.

Geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine singen ein Weihnachtslied. Bild: Christoph Heer

Das haben sich die Organisatoren genauso vorgestellt. Ein fast vollbesetztes Kirchenzentrum in der evangelischen Kirche, viel Kerzenschein, Gesang, Gemütlichkeit und natürlich Feines aus der Küche. Mit dabei ist auch Franziska Hafner-Beerli, die in früheren Jahren, zusammen mit ihrem Team, die Weihnachtsfeier für Alleinstehende organisiert hatte.

In diesem Jahr fand der Anlass an Heiligabend als «Weihnachtsfeier für Alle» statt und es feierten Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen.

«Wir feiern nicht nur mit Freunden aus verschiedenen Ländern, die hier bei uns wohnen, wir feiern auch mit jungen und älteren Besuchern. Also schlicht und einfach – und wie es im Titel heisst – Weihnachten für Alle», sagt Mitorganisatorin Jolanda Knecht. Sie kümmert sich mit ihrem achtköpfigen Team an Freiwilligen an der mehrstündigen Feier um das Wohl der Gäste. Und dieses Wohl wurde grossgeschrieben.

Nach dem Apéro folgten eine kurze Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Verena Meier, das gemeinsame Singen von «O du fröhliche» und Aufführungen der Anwesenden. So sang sich eine eritreische Familie in die Herzen aller, bevor es ihnen kurze Zeit später auch die ukrainischen Freunde gleich taten. Weihnachtslieder aus fernen Ländern, da muss man den Text nicht verstehen, das Herz hört mit. «Wir feiern zusammen Christi Geburt, welche uns alle miteinander verbindet, egal woher man kommt und wer man ist. Es ist unser Glaube an Jesus Christus, den wir in dieser grossen Gemeinschaft, ausleben wollen», sagt Jolanda Knecht und weiss, dass die Anwesenden alle aus dem Einzugsgebiet der hiesigen Kirchgemeinden stammen.

Derweil ist es nicht selbstverständlich, dass die Organisatoren sich an diesem Feiertagsabend in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen. Doch mit ihrer grossen Empathie, Leidenschaft und Freude zeigen sie auf, was werden kann, wenn man füreinander einsteht.

Was folgt sind die Bouillon mit Einlage, Poulet-Geschnetzeltes an Kräuterrahmsauce, ein veganes Gericht, das Dessert und zum Schluss Kaffee, Tee und Guetzli.

Pfarrer Raimund Obrist, Jolanda Knecht und Katharina Siegenthaler spielen «O du fröhliche». Bild: Christoph Heer

Zum Menü gehören aber auch tiefgründige Gespräche, die Pflege von Freundschaften und lachende Gesichter, während es die Kinder vorziehen, im Spielzimmer für Furore zu sorgen.

Eine Weihnachtsfeier, die auch im kommenden Jahr durchführbar sein soll. Das hoffen zumindest die Anwesenden, denn nicht alle haben die Möglichkeit, daheim zu feiern. «Andere wollen sich an diesem Abend mit Gleichgesinnten aus verschiedenen Kulturen treffen und so die Geburt Christi begehen; ein wunderbarer Abend», sagt Jolanda Knecht abschliessend.