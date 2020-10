Mein Grimselstausee im Langdorf: Eine Zeitreise zurück in die Frauenfelder Primarschulzeit von TZ-Redaktor Mathias Frei Seit 1992 steht unterhalb der Schulanlage Langdorf beim Fussgängerstreifen an der Ecke Oberkirch-/Hörnlistrasse ein Hydrant, der bei drei Bar Druck 46 Liter Wasser pro Sekunde fördert. Das zweiarmige Modell ziert einen Stausee aus dem Kanton Bern.

Aus dem Jahr 1992: der Hydrant beim Fussgängerstreifen an der Ecke Oberkirch-/Hörnlistrasse. (Bild: Andrea Stalder)

180 Meter sind es hinauf bis zur Staumauer am Grimselsee. Von der Telefonkabine im Spickel von Zürcher- und Oberkirchstrasse, die nicht mehr ist. Wie so vieles. Dort habe ich jeweils mein Velo abgestellt, als ich noch nicht mit dem Velo in die Schule fahren durfte. In der ersten und zweiten Klasse war das so. Fahre ich heute mit dem Velo die Oberkirchstrasse hinauf, komme ich ins Schnaufen – und irgendwann an den Fussgängerstreifen vor dem Abzweiger Hörnlistrasse. Von hier aus sind es nur noch Zentimeter bis zum Grimselpass. Auf dem Hydranten neben dem Fussgängerübergang ist der Grimselstausee abgebildet. Wieso ich das weiss? Weil ich den Hydranten bemalen durfte. Das war in meiner Primarschulzeit.

Los auf eine Zeitreise. Langdorf 1, Unterstufe bei Fräulein Brüniger, Mittelstufe bei Herrn Grädel.

Mathias Frei, Redaktor Thurgauer Zeitung, Ressort Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Der Hydrant steht da, wo er schon immer stand. Im Gegensatz zu vielem anderen, das nicht mehr ist. Das heute etwas verblichene Petrolblau habe ich noch im Kopf. Und, dass ich als Vorlage ein Foto aus einem Bildband über Schweizer Pässe zur Hand hatte. Wenn ich die Bemalung anschaue, denke ich mir: Das muss das Werk eines Erst- oder Zweitklässers sein. Das wären in meinem Fall die Jahre 1987 bis 1989 gewesen. Gemäss Zeugnis begannen die Schuljahre damals noch im April. Fräulein Brüniger, Vorname Elisabeth, kann ich nicht mehr fragen. Sie ist vergangenen Herbst 84-jährig verstorben. Bis zu ihrer Pensionierung war sie während 40 Jahren als Lehrerin in Frauenfeld tätig.

Zur zeitlichen Einordnung frage ich bei den Frauenfelder Werkbetrieben nach, die neu Thurplus heissen. Brunnenmeister Peter Langhart weiss zu berichten:

«Nach unseren Unterlagen wurde der Hydrant mit der Nummer 818 an der Oberkirchstrasse im Jahre 1992 montiert und in Betrieb gesetzt.»

Der besagte Hydrant. (Bild: Andrea Stalder)

1992? Mein Fünftklass-Zeugnis datiert vom 3.Juli 1992. Das war also bei Herrn Grädel. Fakt ist: «Mein» Hydrant ist ein «vonRoll Classic», ein Modell, das man sehr häufig in Frauenfeld antrifft, einer von 969 Hydranten auf dem Stadtgebiet. Langhart sagt: «Es ist ein ganz normaler, zweiarmiger Hydrant.» Vielleicht weiss Herr Grädel mehr? Ich suche seine Nummer heraus, rufe ihn an. Er nimmt das Telefon ab, kann sich an mich erinnern und an den Hydranten. Jetzt bin ich grad ein wenig gerührt. Dass er sich an mich erinnern kann: Das ist schön. Sofort bietet er mir das Du an. René also.

Wer von Meiringen weiterfährt, kommt nach Innertkirchen. Dort war ich mal im Pfadilager. Wer von Innertkirchen weiterfährt, kommt auf den Sustenpass. Wer falsch abbiegt, kommt auf den Grimselpass. Vergleichbar mit dem Abzweiger direkt auf den Friedhof Oberkirch, obwohl man eigentlich in den Plättlizoo wollte. Von Innertkirchen bis zur Spitallamm-Staumauer sind es 23 Kilometer, eine 114 Meter hohe Bogenstaumauer. Der See hat ein Stauvolumen von 101 Millionen Kubikmetern Wasser.

Das Fünftklass-Zeugnis von Mathias Frei: 4,75 im Zeichnen. (Bild: Mathias Frei)

René Grädel ist heute 85 Jahre alt. 1997 liess er sich frühpensionieren. «Das war damals eine Aktion der Werkbetriebe», erinnert er sich. Aus jeder Primarschulanlage habe jemand einen neuen Hydranten bemalen dürfen. Ob sich nur Fünftklässler oder auch Sechstklässler für den Hydranten bewerben konnten, weiss er nicht mehr. Auf jeden Fall sei es ein mehrstufiger Wettbewerb mit Jurierung gewesen. Das macht mich jetzt grad ein wenig stolz. Ich hatte damals, 1992, also so viel künstlerisches Talent, dass ich mich gegen etwa 40 Fünftklässler aus dem Langdorf 1 und 2 durchsetzen konnte. Vielleicht war ich sogar noch besser als gleich viele Sechstklässler. In meiner Zeugnisnote im Zeichnen manifestierte sich das aber nicht.

Nach dem Fünfer in der vierten Klasse kam ich zweimal auf die Note 4,75.

René Grädel sagt, er habe mich positiv in Erinnerung. «Du warst ein angepasster, leistungsfähiger Schüler.» Ich sei mit wenig Aufwand zu guten Noten gekommen, mutmasst er. «Aber ich denke, im Gegensatz zu vielen anderen Schülern war das Turnen nicht deins», sagt Grädel. Recht hat er. Weil er mich zu einem guten Schüler machte, konnte ich direkt von der sechsten Klasse ins Untergymnasium übertreten. René Grädel hat mich positiv geprägt. Wenn ich an die Zeit bei ihm denke, kommen mir die Pflanzenhefte in den Sinn, die Zeit in der Natur, die Herstellung der eigenen Pflanzenpresse im Werken. Rolf Engweiler erinnert sich bei René Grädel auch an dessen riesiges Herbarium.

Bauarbeiten für die neue Staumauer am Grimselsee. (Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE, 14.September 2020)

«Er war ein Lehrer, der die Schülerinnen und Schüler gerngehabt hat.»

Das sagt der alt Schulpräsident, der bis 2001 ganze 23 Jahre dieses Amt bekleidete. Und: «Aus Grädels Schülern ist etwas geworden.»

Bei «meinem» Hydranten beträgt der Durchfluss bei drei Bar Druck 46 Liter pro Sekunde. Thurplus-Mitarbeiter Langhart sagt, die Lebensdauer des besagten Modells liege bei 50 bis 60 Jahren. Das bedeutet: Der Grimselstausee kann durchaus noch 30 Jahre im Langdorf stehen bleiben.