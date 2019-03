Mehr Steuern, weniger Defizit in der Primarschule Nussbaumen

An den Versammlungen der Schulgemeinden Nussbaumen und Hüttwilen vor einem Jahr stimmten die Schulbürger einem Antrag zu, wonach die Behörden eine engere Zusammenarbeit der beiden Primarschulen prüfen sollen. Eine Bürgergruppe hatte das Begehren in die Versammlungen eingebracht. Nun findet am Dienstag, 7. Mai, 20 Uhr im Singsaal des Schulhauses Geeren in Hüttwilen dazu eine Informationsveranstaltung statt. Die Behörden wollen die Auswertung der Fragen einer engeren Zusammenarbeit präsentieren. (at/hil)