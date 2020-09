Mehr Outdoor-Aktivität und milderes Klima: Noch nie erkrankten im Thurgau so viele Personen nach Zeckenbissen Der Thurgau ist seit Jahren einer der Kantone, die am stärksten von Zecken und den damit verbundenen Krankheiten betroffen ist. Die Zahl der nachgewiesenen FSME-Infektionen zeichnet aber nur auf den ersten Blick ein deutliches Bild.

Winzig, aber potenziell gefährlich: Mit der Blutmahlzeit kann jede Zecke auch das FSME-Virus in sich aufnehmen. Bild: Fotolia

«Mit Stand 26. August 2020 wurden für das laufende Jahr im Kanton Thurgau 33 Fälle gemeldet.» Das Bundesamt für Gesundheit bestätigt auf Anfrage die Zunahme der nachgewiesenen FSME-Infektionen im Thurgau. Die Krankheit wird durch Zeckenbisse übertragen und kann einen gravierenden Verlauf nehmen.

Was ist FSME? Nur die Imfpung schützt FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis und ist eine Krankheit, die durch das FSME-Virus hervorgerufen und durch Zeckenbisse übertragen wird. Der einzige Schutz gegen FSME ist eine präventive Impfung. Zum zusätzlichen Schutz vor Zeckenbissen, die neben der FSME auch andere Krankheiten übertragen können, eignen sich helle, die Haut bedeckende Kleidung, Zeckenschutzmittel und das Absuchen des ganzen Körpers nach einem Aufenthalt im Freien. Ist das FSME-Virus durch einen Zeckenbiss auf einen ungeimpften Menschen übertragen, kann die folgende Krankheit nicht mehr behandelt werden. FSME führt in den meisten Fällen zu keinen Symptomen, kann bei einem kleinen Teil der Betroffenen durch eine Entzündung von Gehirn und Hirnhaut aber zu Lähmungen, bleibenden Schäden und zum Tod führen. (ste)

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der jährlichen FSME-Fälle im Kanton bei rund 20 eingependelt. Diese Zahl ist nun, rund zwei Monate vor Ende der Zeckensaison, bereits deutlich überschritten. Nachdem der Kanton Thurgau bereits 2019 die meisten FSME-Fälle pro Kopf im ganzen Land aufwies, taucht er auch 2020 wieder an der Spitze der Rangliste auf.

Die Zunahme der Fälle zeigt sich allerdings nicht nur im Thurgau, sondern in der ganzen Schweiz. Der Rekordwert von 375 dokumentierten FSME-Fällen aus dem Jahr 2018 ist seit Mitte August überschritten.

Corona beeinflusst die Zeckenstatistik

Auch wenn die Zahlen ein scheinbar eindeutiger Beleg für den Vormarsch der Zecken und damit des FSME-Virus sind, warnt Werner Tischhauser vor voreiligen Schlüssen.

Der Zeckenexperte der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) betont, dass es kaum möglich sei, nachzuweisen, ob tatsächlich mehr Viren zirkulieren und ob mehr Zecken in Wald und Wiese leben. Besonders für das laufende Jahr leuchtet eine andere Erklärung für die rekordhohen Fallzahlen ein:

Werner Tischhauser, Zeckenexperte der ZHAW. Bild: PD

«Die vermehrte Outdoor-Aktivität in Naherholungsgebieten in der Coronakrise führt vermutlich dazu, dass es zu mehr Zeckenkontakt kommt.»

Zudem werde in den letzten Jahren immer häufiger nahe an Waldrändern gebaut, wo sich Zecken bevorzugt aufhielten.

Ob und wie sich das FSME-Virus tatsächlich ausbreitet, ist deshalb schwer herauszufinden, weil es nur in sogenannten Naturherden überlebt. Das sind räumlich stark eingegrenzte Gebiete, oft nicht grösser als ein Fussballfeld, in denen das Virus gehäuft vorkommt. Nur wenige Meter neben solchen Herden tauchen die FSME-Erreger bereits nicht mehr auf.

Damit sich ein Naturherd etablieren kann, müssen mehrere Faktoren stimmen. Dazu gehören unter anderem Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Tischhauser sagt:

«Die Klimaveränderung passt dem Virus.»

Der Krankheitserreger ist zusätzlich auf Reservoir-Wirte angewiesen. Das sind Tiere, oft Mäuse oder Vögel, die das Virus in sich tragen. Je mehr dieser Wirte in einem Naturherd leben, desto besser sind die Chancen, dass sich der FSME-Erreger etabliert. Auch für die Reservoir-Wirte haben sich die Lebensbedingungen in den letzten Jahren stetig verbessert.

Zur Gefahr für Menschen wird das Virus nur dann, wenn in einem Naturherd auch Zecken auftreten. Mit der Blutmahlzeit auf einem Reservoir-Wirt nimmt die Zecke das Virus in sich auf. Beisst sie dann einen Menschen, überträgt sich der Erreger. Tischhauser sagt:

«In Naturherden der Schweiz trägt im Schnitt eine von hundert Zecken das FSME-Virus in sich.»

Zecken lauern auf Blättern und lassen sich beim Kontakt auf Tiere oder Menschen abstreifen, um Blut zu saugen. Bild: Manfred Ruckszio/Fotolia

Weshalb die Naturherde so stark eingegrenzt sind, wie das Virus von einem Herd zum nächsten gelangt und wie viele Zecken und Viren tatsächlich in einem Waldstück oder auf einer Wiese leben, ist nicht erforscht. Tischhauser sagt: «Es rennt kaum jemand im Feld rum und zählt Zecken.»

Vom Thurgau in die ganze Schweiz

Sicher ist aber, dass in der Schweiz eine Verbreitung der nachgewiesenen FSME-Infektionen von Ost nach West stattfindet. «Es tauchen heute Fälle an Orten auf, die früher nicht betroffen waren», sagt Tischhauser.

Der Kanton Thurgau ist landesweit Spitzenreiter in Sachen FSME-Fälle pro Einwohner und gehörte bereits in den 1980er Jahren zu den ersten Kantonen, in denen die FSME-Infektion auftrat. Tischhauser sagt:

«Offenbar stimmen im Thurgau die Voraussetzungen für das Virus.»

Es sei allerdings möglich, dass der Thurgau seine Position nach und nach an andere Kantone verliere, in denen das Virus erst seit einigen Jahren auftritt. Eine solche Verschiebung ist bereits in Österreich zu beobachten.

Weil sich die Zecke und das Virus mittlerweile im ganzen Land heimisch fühlen, hat das Bundesamt für Gesundheit eine Impfempfehlung für alle Kantone ausser Tessin und Genf herausgegeben. Werner Tischhauser sagt:

«Nur die FMSE- Schutzimpfung schliesst aus, dass man den negativen Lottosechser zieht und an den Folgen der FSME stirbt.»

Trotzdem möchte er niemanden davon abhalten, rauszugehen und sich an der Natur zu erfreuen: «Es geht um einen bewussten Umgang mit einem realen Risiko.»