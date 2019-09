Mehr als jeder vierte Apfel wird weggeworfen

- Vielfältig In der Schweiz werden über 100 Apfelsorten angebaut. Die beliebteste Sorte der Schweizer ist aber der süsslich schmeckende «Gala», welcher seinen Ursprung in Neuseeland hat. Auf Platz zwei folgt der «Golden Delicious», der aufgrund seines geringen Säurewertes und seines milden Geschmacks die bevorzugte Apfelsorte von Babynahrungs-Herstellern ist – und die meistangebaute Apfelsorte Europas. Achtung: Für Allergiker eignen sich gekochte Äpfel oder ältere Sorten wie etwa «Santana» - Diese enthalten weniger Apfelallergene.



- Gesundheitswunder Das Sprichwort «An apple a day keeps the doctor away» kommt nicht von ungefähr: Dem Apfel werden zahlreiche gesunde Eigenschaften nachgesagt – etwa, dass der regelmässige Konsum er gegen Alzheimer helfen und Krebswachstum bremsen kann. Natürlich aber reicht ein Apfel alleine nicht aus, um die Gesundheit zu bewahren und dem Arzt fernzubleiben. Das Obst ist aber sicherlich ein gutes Hausmittel für die Verdauung: Gründlich gekaut bewahrt ein Apfel vor Verstopfung und gerieben hilft er bei Durchfall. Achtung: Die meisten Vitamine des Apfels stecken in der Schale, welche deshalb immer mitgegessen werden sollte. Auch bei Saft gilt: zur trüben Variante greifen.



- Giftig Ein Apfel enthält zehn bis 20 Kerne. Diese enthalten den Stoff Amygdalin, der im Körper zu giftiger Blausäure abgebaut wird. Die Dosis beim Verzehr eines Apfels ist aber zu gering, um schädliche Auswirkungen zu haben. Um eine tödliche Wirkung zu erzielen, müssten 200 Apfelkerne auf einmal gegessen und gründlich zerkaut werden.



- Bösewicht Der Apfel trägt auch die lateinische Bezeichnung «Malus», was als Adjektiv verwendet auch so viel wie «das Böse» bedeutet. Der Apfel spielt passenderweise in vielen Geschichten den Part des Bösewichts: Das Schneewittchen etwa wird durch das Obst vergiftet und Eva und Adam aus dem Paradies verbannt.



- Familie Der Apfel gehört nebst der Birne, der Mandel und der Kirsche zur gleichen botanischen Familie wie die Rose. An diese Verwandtschaft erinnern die leicht duftenden Blüten des Apfelbaums.



- Liebesapfel Im antiken Griechenland gehörte der Apfel zum Heiratsantrag: Wenn ein Mann seiner Geliebten einen Antrag machen wollte, sollte er ihr einen Apfel anbieten. Nimmt sie diesen an, heisst das: ja, ich will.



- Vielfältig Es gibt einen Unterschied zwischen grünen, gelben und roten Äpfeln. Wie wir Menschen basiert die «Hautfarbe» der Äpfel auf ihren Genen. Unreife Äpfel sind aufgrund des Farbstoffs Chlorophyll grün. Wenn sie reifen, bauen einige Sorten das Chlorophyl ab und werden gelb. Diese gelben Sorten enthalten viel Carotin. Aber auch die Sonneneinstrahlung bewirkt eine Farbänderung der Äpfel: Wir Menschen werden braun, die Früchte rot. Doch die meisten Äpfel haben sich nicht für eine der drei Farben entschieden und variieren stellenweise in den Farben.



- Herkunft Der Apfel stammt ursprünglich aus Kasachstan, aus einer Stadt namens Almaty. Übersetzt bedeutet das: Stadt des Apfels.



- Gefeiert Am 20. September diesen Jahres ist wieder der Tag des Apfels. An diesem Tag werden an 30 Standorten in der Schweiz tausende frisch gepflückte Äpfel auf öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen Äpfel an die Passanten verteilt.