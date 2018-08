Kolumne Mehr als ein Trostpflaster Südsicht



Fischingen hat die Wahl zum schönsten Dorf der Schweiz nicht geschafft. Davon geht die Welt nicht unter. Im Gegenteil.

Olaf Kühne

Es hat nicht sollen sein. Fischingen ist nicht das schönste Dorf der Schweiz. Zumindest nicht in den Augen der «Schweizer Illustrierte»- Leser. Nun ist, wer Woche für Woche Gölä und Prinz Harry konsumiert, bestimmt keine Referenz in Sachen Ästhetik. Dies alleine darf den Fischingerinnen und Fischingern Trost genug sein. Aber es kommt noch besser. Fischingen hat die Miss Oktoberfest Tannzapfenland. Nimm das, Oberhofen am Thunersee! Zudem wird in zwei Wochen in der Hörnlihalle eine neue Miss gekürt – und in der Thurgauer Zeitung vorgestellt. Nimm das, «Schweizer Illustrierte»!

Miss Oktoberfest Tannzapfenland 2017 Larissa Klammsteiner. (Bild: Christoph Heer)

Mit obskuren Ranglisten muss sich nebst Fischingen auch Sirnach rumschlagen. Die «Weltwoche» bewertet ebenfalls Gemeinden. Nicht nach Ausländeranteil. Diese Pointe wäre zu einfach. Halt nach Steuerfuss und so Zeugs. Hallo? Sirnach hat die Muschelfee. Und trotzdem reicht es nur für Rang 311? Soviel also zum Thema Gemeinderankings.

Muschelfee Livia Jäggi eröffnet die Sirnacher Fasnacht 2018. (Bild: Olaf Kühne)

Wo wir grad dabei sind. Also bei den Gemeinden und Schönheit und so. In einem Monat verlieren Rickenbach und Balterswil die Apfelkönigin. Ach herrje! Zwar steht mit der Braunauerin Michelle Büchel wieder eine Hinterthurgauer Kandidatin in den Startlöchern. Aber Hand aufs Herz: Irgendwie ist die ganze Chose eben doch eine Weinfelder Veranstaltung. Geht uns im Hinterthurgau also herzlich wenig an.

Apfelkönigin Marion Weibel stammt aus Balterswil und wohnt in Rickenbach. (Bild: Reto Martin)

Wenden wir uns, auch aus Aktualitätsgründen, lieber wieder der Hörnlihalle zu. Mit der Miss Oktoberfest Tannzapfenland zeigt Ihr es, liebe Metallharmonie Dussnang-Oberwangen, Oberhofen am Thunersee so richtig. Wann aber – und das ist an dieser Stelle keine neue Forderung – gibt’s endlich einen Mister Oktoberfest Tannzapfenland? Vielleicht schafft es Fischingen damit ja wenigstens in ein Ranking von «männer.ch».