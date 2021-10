Mehr als ein Bäckergewand – Jungbäckerinnen wollen auf ihren Beruf aufmerksam machen, doch das gefällt nicht allen Zwei Bäckerinnen aus dem Thurgau initiierten den «Bäckerinnenkalender» – von dem sich die Migros und der Ostschweizer Bäcker-Confiseurmeister-Verband distanziert.

Laura Rentsch (2. v. l.) und Caroline Müller (r.) initiierten den «Bäckerinnen-Kalender». Bild. Matthias Näf

In Spitzenschürzchen posieren, im Dessous Eigelb schlagen oder ein verführerisches Bild mit einem Puderzucker bestäubten Berliner. Das sind nur einige Sujets des neuen Bäckerinnen-Kalenders.

Die Idee dazu stammt von Laura Rentsch und Caroline Müller. Die beiden Jungbäckerinnen arbeiten in Thurgauer Bäckereifilialen der Migros. Die beiden wollten mit diesem Projekt auf den Beruf der Bäckerinnen und Bäcker aufmerksam machen, ihn attraktiver darstellen und aufzeigen, dass mehr in ihnen steckt, als die grossen, weiten Bäckerskleider vermuten lassen.

Die Morgenrettenden

Eines stehet ausser Frage: Die Branche braucht Nachwuchs. Stefan Thalmann, Sekretär Ostschweizer Bäcker-Confiseurmeister-Verband, erklärt: «Die Zahl der Lernenden ist in den letzten Jahren zurückgegangen und unser Verband unternimmt alles, um dem Gegensteuer zu geben.» So lancierte der Verband Ende August eine neue Nachwuchskampagne. Unter dem Motto «Morgenretter:in oder Dessertmagier:in». Thalmann ergänzt: «Dass die Arbeit in den frühen Morgenstunden gemacht wird, ist der Frische geschuldet. So können wir unseren Kundinnen und Kunden den Morgen retten. Denn was gibt es Besseres als ein feines Buttergipfeli zum Zmorge?»

Zurück zu den Dessousbäckerinnen. Thalmann: «Die Initiantinnen handelten als Privatpersonen und kontaktierten im Vorfeld unseren Verband nicht.» Ähnlich reserviert klingt es bei der Mirgros. Die Bäckerinnen hätten bei der Detailhändlerin bezüglich Unterstützung angefragt, diese habe aber davon nichts wissen wollen. Andreas Bühler von der Migros-Unternehmenskommunikation sagt: «Der Bäckerinnen-Kalender ist auf eine private Initiative entstanden und von Privatpersonen realisiert worden. Die Migros war und ist nicht darin involviert.» Er meint, dies sei nicht das richtige Vorgehen, um auf den Beruf aufmerksam zu machen. Thalmann sagt, er habe aber bis anhin keine Rückmeldungen auf das Projekt der Jungbäckerinnen erhalten.

Bewusst, was sie taten

Anders sieht das bei den Bäckerinnen aus. Denn bis anhin hätten die jungen Frauen nur positive Rückmeldungen für ihr Projekt erhalten. Doch dass die Reaktionen unterschiedlich ausfallen könnten, damit haben die Bäckerinnen gerechnet. Caroline Müller ergänzt auf FM1: «Es war allen klar, worauf sie sich einlassen. Wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir für den Kalender Werbung machen.» Allen Beteiligten habe das Fotoshooting Spass gemacht. «Ich fühle mich damit super und finde es voll cool, dass es geklappt hat. Ein Stück weit haben wir die Bilder ja auch für uns gemacht.»