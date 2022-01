Thurgau Regierung macht ernst: Mehr als die Hälfte der Kleinsiedlungen liegt künftig in der Nichtbauzone Das Paket zur raumplanungsrechtlichen Bereinigung der Kleinsiedlungen ist geschnürt: Für Härtefälle aufgrund des Wertverlusts von ehemaligem Bauland gibt es eine Entschädigung.

Gemeinden mit zahlreichen Weilern, wie zum Beispiel Egnach, sind von den Umzonungen besonders betroffen. Manuel Nagel

Die Thurgauer Regierung hat die Richtplanänderung «Kleinsiedlungen» erlassen und dem Grossen Rat mit einer Botschaft zur Genehmigung überwiesen. Mit der Änderung erfüllt der Kanton den Bundesauftrag, die raumplanungsrechtlichen Situation in rund 300 Kleinsiedlungen zu bereinigen. Zur Änderung gehört eine Anpassung der Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- und Baugesetz, diese liegt im Entwurf vor. Zur Abfederung möglicher finanzieller Härtefälle legt der Regierungsrat dem Grossen Rat mit separater Botschaft ein neues Gesetz vor.

Neu in der Nichtbauzone

Die Überprüfung der Zonenzuweisungen hat ergeben, dass etwas mehr als die Hälfte der heute in Weiler- oder Dorfzonen gelegenen Kleinsiedlungen inskünftig einer Nichtbauzone zugewiesen werden muss. Dafür kommen Landwirtschaftszonen, Landschaftsschutzzonen oder Erhaltungszonen in Frage. In der Erhaltungszone sind weitergehende bauliche Massnahmen möglich als in der Landwirtschaftszone oder Landschaftsschutzzone. So können beispielsweise An- und Kleinbauten sowie Ersatzbauten erstellt werden. Kleinsiedlungen, die einer solchen Erhaltungszone zugewiesen werden sollen, müssen zwingend im kantonalen Richtplan (KRP) aufgelistet sein.

Wertverluste für Grundeigentümer

In einem breit abgestützten Prozess wurden deshalb Entwürfe für eine Richtplanänderung sowie ein Entwurf für die zugehörige Anpassung der Verordnung des Regierungsrates erarbeitet und von April bis Juni 2021 einer Vernehmlassung unterzogen. Als flankierende Massnahme wurde zudem der Entwurf für ein Gesetz über Vereinbarungen zur Milderung persönlicher Folgen von raumplanerischen Massnahmen in Kleinsiedlungen vorgelegt (GVKS). Die drei Instrumente bilden ein Gesamtpaket zur Bereinigung der raumplanungsrechtlichen Situation der Kleinsiedlungen im Thurgau.

Kern ist die Richtplanänderung «Kleinsiedlungen», die der Regierungsrat an seiner Sitzung vom 11. Januar erlassen und dem Grossen Rat mit einer Botschaft zur Genehmigung unterbreitet hat. Mit der bundesrechtlich geforderten Überführung von Flächen in Kleinsiedlungen aus dem Baugebiet in das Nichtbaugebiet gehen Wertverluste einher. Da die bisherige Qualifizierung der betreffenden Flächen als Bauzone bundesrechtswidrig war, muss davon ausgegangen werden, dass die Geltendmachung von Enteignungsansprüchen wenig erfolgversprechend sein wird.

Haag: «Das Maximum für den Thurgau herausgeholt»

Ein Vorschlag zur Milderung von finanziellen Härtefällen als Folge der Umzonungen liegt in Form des Gesetzesentwurfs über Vereinbarungen zur Milderung finanzieller Härtefälle von raumplanerischen Massnahmen in Kleinsiedlungen vor. Das Gesetz soll nur auf signifikante finanzielle Härtefälle Anwendung finden und ist keine Grundlage für flächendeckende Entschädigungszahlungen.

Regierungsrätin Carmen Haag. Andrea Tina Stalder

Der schwierige Auftrag des Bundes wurde in den Augen der zuständigen Regierungsrätin Carmen Haag bestmöglich umgesetzt. «Es hat mittlerweile eine starke Beruhigung gegeben», sagt die Regierungsrätin. «Wir haben mit vielen Gemeindevertretern zusammengearbeitet. Jeder Schritt wurde gemeinsam und transparent erarbeitet und verabschiedet.» In ihren Augen ist es gelungen, das Maximum für den Thurgau herauszuholen. (red)