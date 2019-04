Mehr als 200 Personen gehen in Frauenfeld für das Klima auf die Strasse

In 16 Schweizer Städten forderten Jung und Alt am Samstag Klimagerechtigtkeit. Im Thurgauer Hauptort zogen die Demonstranten am Nachmittag friedlich durch die Innenstadt und riefen Parolen wie «Öpfelchueche statt Flüg bueche».