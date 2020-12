Medienkonferenz Der Liveticker zum Nachlesen: «Dieses Härtefallprogramm ist schweizweit einzigartig» – Thurgauer Regierung spricht fast 50 Millionen Franken An einer Medienkonferenz in Frauenfeld präsentieren Walter Schönholzer, Volkswirtschaftsdirektor, und Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, am heutigen Donnerstagmorgen das Härtefallprogramm des Kantons.

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident und Volkswirtschaftsdirektor. Donato Caspari, 16. Oktober 2020

Die Medienkonferenz ist nun beendet. Hier besteht die Möglichkeit, sie nachzulesen. Die Thurgauer Zeitung wünscht noch einen schönen Tag!

10:33 Uhr

Die neugebildete Coronakommission des Grossen Rates wird die Massnahmen vorberaten. Wenn das Kantonsparlament sie genehmigt, bleiben die Massnahmen ein Jahr in Kraft. Gültig ist es aber sowieso, weil es eine Notstandsmassnahme ist, die in der Verfassung vorgesehen ist. Eine Referendumsmöglichkeit des Volkes gibt es nicht.

10:30 Uhr

Gesuche können ab dem 1. Februar 2021 gestellt werden. Die Informationen dazu werden nächstens auf eine Website aufgeschaltet. Damit können Unternehmen über die Festtage die Gesuche vorbereiten. Schönholzer: «Es wird sehr zügig vorwärtsgehen.»

10:28 Uhr

Ab dem 1. Juli haben die Kreditnehmer die Möglichkeit, ein Gesuch auf Umwandlung der Darlehen in nicht rückzahlbare Beiträge einzureichen. Das soll ab Sommer 2021 möglich sein. «Das gibt den Unternehmen eine Perspektive.» Maximal können 75 Prozent des Kredits umgewandelt werden. «Mit diesem Modell glauben wir, einen sorgfältigen Umgang mit den Steuergeldern zu haben.» Die betroffenen Unternehmen hätten derzeit vor allem Schwierigkeiten, ihre Fixkosten zu decken. Mit dem Zwei-Phasen-Modell würde man diesem Umstand Rechnung tragen.

10:25 Uhr

Der Kanton Thurgau setzte ausschliesslich auf zinslose Darlehen, die auf zehn Jahre befristet sind. Sie sollen sich auf höchstens 25 Prozent des Jahresumsatzes belaufen. Wie Daniel Wessner sagt, werde ein kantonales Gremium die Gesuche prüfen. «Wir rechnen mit sehr vielen Gesuchen», sagt Wessner. Eine externe Expertengruppe berechne die Anspruchsbemessung. Das sei komplex. «Es geht um eine Zukunftseinschätzung.» In der Expertengruppe arbeiten Fachleute der grossen Thurgauer Banken mit. Den Entscheid fällt jedoch ein kantonaler Härtefall-Rat, dieser besteht aus drei Mitgliedern: Steuerverwaltung, Finanzdepartement, Amt für Wirtschaft und Arbeit. Eine allfällige Auszahlung nimmt die Finanzverwaltung vor. «Es wird einen Darlehensvertrag geben», sagt Wessner. Damit werde der Kanton zur Bank.

10:20 Uhr

Die erste Tranche des Härtefallprogramms beträgt im Thurgau rund elf Millionen Franken. Die zweite Tranche 16,4 Millionen. Bei der dritten Tranche wisse man noch nicht alles. Sollte es so laufen, wie es der Bundesrat vorsieht, gebe es in deiner letzten Tranche nochmals 20,5 Millionen Franken. «Wir wollen sämtliche Mittel für die Thurgauer Wirtschaft ausschöpfen», betont der Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor. Insgesamt also 47,775 Millionen Franken. Laut Schönholzer stehen rund 18 Millionen Kantonsmittel zur Verfügung.

10:17 Uhr

Nun erklärt Walter Schönholzer, wie das Thurgauer Hilfsprogramm aussehen wird. Die Basisvoraussetzungen definiert der Bund. So muss ein Unternehmen beispielsweise mindestens 50'000 Franken Umsatz erzielen. Zudem muss der Jahresumsatz im Jahr 2020 unter 60 Prozent des Durchschnitts der zwei Vorjahre liegen. Schönholzer sagt, er wisse nicht, was es bedeute, wenn das Referendum gegen das Bundesgesetz zustande kommt. «Die Kriterien des Bundes sind Mindestanforderung», betont Schönholzer. Der Kanton könne weitere Anforderungen erlassen. Im Thurgau sind das folgende:

Unternehmen müssen direkt und unmittelbar durch eine staatlich angeordnete Massnahme der Coronabekämpfung betroffen sein.

Unternehmen beschäftigen mindestens drei Leute

Unternehmen müssen den Covid-19-Kredit des Bundes vollständig ausgeschöpft haben, sofern sie ihn beantragt haben.

10:10 Uhr

Nun ergreift Daniel Wessner das Wort. Er ist Chef des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Er sagt, Unternehmen aus der Reise-, Tourismus- und Restaurantbranche kämpfen um ihre Existenz. Auch die Eventbranche sei gebeutelt. Die Wirtschaft sei nach einer Erholung im Sommer wieder eingetrübt. «Die Corona-Pandemie trifft auch grosse Teile der Thurgauer Wirtschaft.» Rund 90 Prozent der Unternehmen rechnen für 2020 mit Umsatzeinbussen. Konkurse und Massenentlassungen seien nicht auszuschliessen. Bei grossen Unternehmen im Thurgau seien zwar bislang keine grossen Restrukturierungen zu beobachten; dies sei aber künftig nicht auszuschliessen. Im Thurgau haben rund 4000 Unternehmen Kurzarbeit abgerechnet«. Wir haben 160 Millionen Franken Entschädigung ausbezahlt. »

10:07 Uhr

Weitere Unterstützung für betroffene Unternehmen seien notwendig. «Die Regierung hat es sich nicht leicht gemacht», sagt Walter Schönholzer. Das Thurgauer Härtefallprogramm nennt er «schweizweit einzigartig» .

10:04 Uhr

Regierungspräsident Walter Schönholzer eröffnet die Medienkonferenz. Er spricht von Ratlosigkeit, die sich breit macht. Auch aufgrund der immer noch steigenden Fallzahlen. «Und das vor Weihnachten.» Ein Problem sei auf Bundesebene zu verorten. So habe das Bundesparlament das entsprechende Gesetz noch nicht zu Ende beraten. «Wir sind mitten in einem Sturm, von nicht mehr zu überbietendem Aktivismus und das in einem Blindflug.» Mit dem Härtefallprogramm werde der Kanton zur Bank. Die Herausforderungen seien riesig, die Regierung habe Respekt.

10:01 Uhr

Insgesamt beläuft sich das Härtefallprogramm im Thurgau 47,5 Millionen Franken, wie aus einem Dokument hervorgeht. Es besteht aus drei Tranchen.

09:49 Uhr

In wenigen Minuten beginnt die Medienkonferenz in Frauenfeld. Es geht um die kantonale Umsetzung der Verordnung über die Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. So steht es auf der ersten Folie.