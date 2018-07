Matzinger Schulpräsident hört auf und macht Jüngeren Platz Erwin Spring, Präsident der Primarschule Matzingen, gibt sein Amt Mitte 2019 ab. Mit Christina Burgermeister stehen bereits eine Kandidatin in den Startlöchern. Die Ersatzwahlen finden nächsten Februar statt. Samuel Koch

Der Pausenhof der Primarschule Matzingen. (Bild: Donato Caspari)

Der langjährige Präsident der Primarschule Matzingen, Erwin Spring, wird sein Amt Mitte des nächsten Jahres zur Verfügung stellen. Bevor er 70 Jahre alt werde, wolle er das Amt in jüngere Hände legen, teilt die Gemeinde in der Matzinger Dorf-Post mit. In der aktuellen Schulbehörde wurde dann auch über die Nachfolge ausführlich diskutiert, und «man sei zum Schluss gekommen, dass es vorteilhaft wäre, wenn ein jetziges Behördenmitglied das Präsidium übernehmen würde».

Erwin Spring. (Bild: PD)

Deshalb stellt sich die heutige Aktuarin, Christina Burgermeister, für die Wahl zur Schulpräsidentin zur Verfügung. «Sie ist dann seit vier Jahren in der Behörde tätig, und kennt den Schulbetrieb bestens», heisst es weiter. Burgermeister ist Mutter von zwei Kindern, wovon eines bereits zur Schule geht. Als Betriebsökonomin FH habe sie ein breites und tiefes Wissen in organisatorischen und finanziellen Belangen, was für das Präsidentenamt von grossem Vorteil sei. Als Ersatz für Burgermeister stellt sich Michael Hafen zur Verfügung. Hafen ist in Matzingen aufgewachsen, hat seine ganze Schulzeit im Dorf verbracht, und wohnt seit fünf Jahren mit seiner Familie wieder in Matzingen.

Die Schulbehörde empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den beiden Kandidaten ihre Stimmen zu geben. Andere, die sich für die Ämter interessieren, können ihre Wahlunterlagen noch bis 16. Dezember einreichen.