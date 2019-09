Matzinger Musik bläst dem Dorf den Marsch

«Ich habe das Dorffest als ein riesiges Miteinander erlebt», sagt der Matzinger Gemeindepräsident Walter Hugentobler am Sonntagnachmittag. Bei bestem Wetter habe das ganze Dorf bis in die Nacht hinein gefeiert. Viele Familien hätten die breite Palette an Angeboten genutzt. Aber auch die Jubiläumsfeier «1125 Jahre Kirche St. Verena» am Sonntag sei toll gewesen. «Es kamen mehr als doppelt so viele Besucher wie erwartet», sagt Hugentobler. (hil)