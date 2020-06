Matzingen stimmt wider Erwarten nun doch schon früher über die Zusammenführung der Verwaltung in die Luderliegenschaft ab Die Abstimmung über den Umbaukredit in Höhe von knapp 700'000 Franken für die Luderliegenschaft in Matzingen erfolgt nun doch schon im Juli. Wegen Corona musste die auf ursprünglich Ende Mai angesagte Abstimmung zwischenzeitlich auf Ende September verschoben werden.

Das jetzige Gemeindehaus (Altholzstrasse 3) und die Luderliegenschaft (Altholzstrasse 5/7), wo bereits die Bauverwaltung und die Sozialen Dienste arbeiten. Bild: Reto Martin (13. März 2020)

Ein Hin und Her. Das veranstaltet die Coronapandemie mit der Abstimmung zur Zusammenführung der Matzinger Gemeindeverwaltung in der Luderliegenschaft. Dort soll die Verwaltung nach dem Wegzug des Polizeipostens und der Werke an der Altholzstrasse 5/7 unter einem Dach angesiedelt werden.

Ursprünglich hätte das Stimmvolk Mitte Mai über die Kreditvorlage in Höhe von 685'000 Franken befinden sollen, die Botschaften waren bereits gedruckt. Dann kam Corona, die Notlage sowie eine Verschiebung der Abstimmung auf Ende September.

Um den finanziellen Schaden in Grenzen zu halten, hat der Gemeinderat die Abstimmung neuerdings auf den 5.Juli angesetzt. «Mit den Lockerungen sind wieder Informationsabende, Diskussionen im öffentlichen Raum und an Stammtischen möglich», sagt Gemeindepräsident Walter Hugentobler. Es handle sich nicht um eine Abstimmungsvorlage im Schnellverfahren, sondern um einen normalen Ablauf.

Mit den leer stehenden Räumlichkeiten in der Luderliegenschaft verlöre die Gemeinde Monat für Monat Geld. Zudem stünde bereits ein potenzieller Nachfolger als Mieter für das Gemeindehaus an der Altholzstrasse 3 in den Startlöchern.

Walter Hugentobler zeigt noch zu Prä-Corona-Zeiten, was sich in der Luderliegenschaft ändert. Bild: Reto Martin (13. März 2020)

Erster Anlauf in kleineren Dimensionen scheiterte

Über die Zentralisierung der Verwaltung in einem Gebäude hat die Matzinger Gemeindeversammlung vor dreieinhalb Jahren schon einmal abgestimmt. Damals schickten die Stimmberechtigten den damals noch 170'000 Franken umfassenden Kredit bachab. Anfang Juli soll nun alles anders werden, findet der Gemeinderat. Hugentobler sagt:

Walter Hugentobler, Gemeindepräsident Matzingen, SP. Bild: Andrea Stalder

«Es gibt derzeit zu viel ungenutzte Fläche.»

Deshalb soll die Verwaltung in der Luderliegenschaft zusammenzügeln, wo sich derzeit schon die Sozialen Dienste und die Bauverwaltung befinden. Hie und da sollen einzelne Wanddurchbrüche erfolgen, auch zu Gunsten der Behindertengerechtigkeit. «Wir wollen mit einer Verbindung im Haus die Wege vereinfachen», sagt der zuständige Gemeinderat Roger Wegmüller. Das Bauamt erhält eine neue Zugangstüre. Wegmüller sagt:

«Und die bestehende Garage bauen wir zu einem Archiv um.»

Roger Wegmüller, Gemeinderat Matzingen, parteilos. Bild: PD

Auch ausserhalb der Liegenschaft gibt es Veränderungen, aufgrund einer zuletzt immer wieder aufgekommenen Problematik mit Tierfäkalien. «Der weiche Bodenbelag auf der Hinterseite des Gebäudes lockt Katzen aus der Umgebung zur Versäuberung an», sagt Hugentobler. Das führe zu intensiven Geruchsbelastungen innerhalb der Büros.

Umschwung neu gestalten für offeneren Blick

Anstelle des ehemaligen Entsorgungshofs gibt es neuerdings sieben Parkplätze. Dafür sollen jene zwei zwischen den heutigen Verwaltungsgebäuden aufgehoben und der grüne Umschwung verschönert werden. Die Kosten für die Umgebungsgestaltung betragen rund einen Drittel der Gesamtkosten. «Wir wollen den Blick zu uns offener gestalten und das Ortsbild im Zentrum der Gemeinde zweckdienlich und attraktiv gestalten», sagt Hugentobler.

Der Zeitplan für das Projekt ist zwar durch Corona etwas durcheinandergeraten. Der Gemeinderat rechnet aber nach wie vor damit, dass die sanierte Luderliegenschaft bei einem Ja des Stimmvolkes Anfang 2021 bezugsbereit wäre. Vor der Abstimmung am 5. Juli stehen jetzt aber zunächst zwei Infoabende für die Bevölkerung auf dem Programm.