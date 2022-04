Massive Drohungen «Er drohte damit, den Massenmord umzusetzen»: 21-jähriger Thurgauer kündigt mit Tiktok-Video Massenmord an – er befindet sich in Haft Am Montagabend drohte ein Mann in einem Livestream mit einem Massenmord. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau sind noch nicht abgeschlossen.

In einem Live-Stream drohte ein Thurgauer mit einem Massenmord. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Laut der Kantonspolizei Thurgau drohte ein vorerst unbekannter Mann am Montagabend in einem Videostream mit einem Massenmord. Die Ermittlungen führten zu einem 21-jährigen Thurgauer, den die Kantonspolizei am Dienstag verhaftete. Der Mann befindet sich immer noch in Haft und die Ermittlungen dauern an. Aus diesen Gründen zeigt sich die Kantonspolizei zurückhaltend mit Informationen.

Nicht klar, wieviele Personen Video gesehen haben

Bekannt ist, dass das Video auf der Plattform Tiktok hochgeladen wurde. «Wir nehmen jede Drohung ernst. Aber mit einem Massenmord zu drohen, ist natürlich massiv», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Zudem habe der Mann nicht nur mit der Planung des Massenmordes gedroht, «sondern auch damit, diesen umzusetzen». Das Video verbreitete er anschliessend auf Tiktok. Gemäss Graf stiess ein Nutzer der Sozialen Medien auf das Video und alarmierte die Polizei. Wie viele Personen das Video gesehen haben könnten, sei unklar. «Das können wir nicht abschätzen.»

Strafuntersuchung eröffnet

Weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, kann die Polizei keine weiteren Angaben zum Tatverdächtigen machen. Auch ob sich die Drohung gegen konkrete Personen oder Gruppen gerichtet hat bleibt unter Verschluss. Ob der Thurgauer Mittäter hat, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. «Die Abklärungen laufen auf Hochtouren», sagt Mediensprecher Matthias Graf. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.