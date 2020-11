«Maske-Rad-E»: Die Frauenfelder Narren spielen bei der Mottobekanntgabe mit Corona und der Schutzmaske

Wann wird was und wie viel getrunken: Die Festwirte der Frauenfelder Narrengesellschaft Murganesen erklären

Was Essen und Trinken betrifft, so sind bei der Frauenfelder Narrengesellschaft Murganesen Fachleute am Werk. Während der Fasnacht, die heute in einer Woche beginnt, gehen unter Metzger Marco Fässler und Köchin Saskia Egli bis zu 1700 Liter Bier weg.