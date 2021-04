Marktwesen «Die Vorfreude ist gross, wieder rauszugehen und gemeinsam etwas zu erleben»: Stadt Frauenfeld hält trotz Corona am Frühjahrsmarkt fest – dafür ohne Chilbi Am Sonntag und Montag geht in der Innenstadt zwischen Promenade und Soldatendenkmal wieder einmal ein Frühjahrsmarkt über die Bühne. Heuer aber mit Coronaschutzregeln und nur mit Marktständen.



Einen Frühjahrsmarkt mit Chilbi gibt es heuer pandemiebedingt nicht. (Bild: Andreas Taverner, Frauenfeld,

29. April 2018)

Zuckerwatte, Magenbrot oder eine Schoggibanane schlemmen. Der Tochter oder dem Sohn einen farbigen Luftballon kaufen. Und die neuesten Gags an Haushaltswaren ausprobieren. Darauf freuen sich Jung und Alt, wenn am Sonntag und Montag in Frauenfeld wieder der Frühjahrsmarkt über die Bühne geht. Auf der Zürcher- respektive Promenadenstrasse zwischen dem Soldatendenkmal und dem Restaurant Promenade laden Dutzende Marktstände zum Verweilen und «Chrämerlen» ein. Dafür fehlt heuer pandemiebedingt die Chilbi als Attraktion. Marktchef Markus Graf sagt:

«Für eine Chibli müssten wir das Gelände absperren und dürften nur Kinder reinlassen, das geht nicht.»

Markus Graf, Marktchef und Leiter Werkhof Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Deshalb hat er in Absprache mit der städtischen Covid-19-Taskforce und dem Stadtrat rasch entschieden, heuer zu Gunsten eines Marktes auf die Chibli zu verzichten. Denn im vergangenen Jahr noch musste die Stadt wegen des Lockdowns den kompletten Frühjahrsmarkt absagen.

Jetzt will die Stadt zumindest den Markt wieder durchführen, auch um den Leuten etwas zu bieten. «Die Vorfreude ist gross, wieder rauszugehen und gemeinsam etwas zu erleben», sagt Graf. Sowohl bei den Besucherinnen und Besuchern als auch bei den Marktfahrerinnen und Marktfahrern.

Maskenpflicht und genügend Abstand

Trotz grosser Vorfreude ermahnt Graf, dass die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln auch am Frühjahrsmarkt gelten. Zudem herrscht wie sonst in der Innenstadt auf dem ganzen Rayon grundsätzlich Maskentragpflicht, auch im öffentlichen Raum.

Vom Sonntagmorgen bis Montagabend werden die Zürcher- respektive die Promenadenstrasse auf dem entsprechenden Abschnitt für den Verkehr gesperrt. Dort stellt der Marktchef mit seinen Mitarbeitenden vom städtischen Werkhof nicht wie sonst 100, sondern lediglich 70 Marktstände auf. Graf sagt:

«So stehen die Stände weniger eng beieinander, damit möglichst alle Regeln eingehalten werden können.»

Wie viele Besucherinnen und Besucher dann am Sonntag und Montag tatsächlich am Frauenfelder Frühjahrsmarkt erscheinen, will Graf nicht mutmassen. «Das hängt auch vom Wetter ab», sagt er. Jetzt ist also nur noch Petrus gefordert.