Mann springt in Tägerwilen aus brennender Wohnung In Tägerwilen ist es am Sonntagabend an der Bahnhofstrasse zu einem Brand gekommen. Dabei wurde der Bewohner der brennenden Wohnung leicht verletzt, weil er sich übers Fenster ins Freie rettete.

Feuer lodern im Innern der Wohnung. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(kapo/sko) In Tägerwilen ist es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse aus bisher noch ungeklärten Gründen zu einem Brand gekommen. Um 19.20 Uhr meldeten aufmerksame Passantinnen der Notrufzentrale den Brand und alarmierten umgehend die Hausbewohner.

Als die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau eintrafen, stellten sie Flammen und starken Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest. Der Bewohner, ein 47-jähriger Mann, konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Alle anderen Personen im Haus blieben unverletzt.

Die Feuerwehren Tägerwilen und Kreuzlingen, die mit einem Grossaufgebot im Einsatz standen, konnten ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Wohnungen verhindern und den Brand rasch löschen. Dennoch entstand hoher Sachschaden.

Die Gemeinde Tägerwilen sorgte für eine Unterbringung der evakuierten Personen, die aufgrund der Rauch- und Wasserschäden nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Zur Klärung der Brandursache stand der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei im Einsatz.