Ein Mangobaum aus Hamburg besucht Frauenfeld Am Sonntag erzählte der angehende Herzchirurg Umeswaran Arunagirinathan in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld von seiner Integration. Er kam mit zwölf Jahren als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland.

Autor Umeswaran Arunagirinathan an der Lesung in der Kantonsbibliothek. (Bild: PD)

(red) Der deutsch-tamilische Herzchirurg Umeswaran Arunagirinathan begeisterte am Sonntag das Publikum in der Kantonsbibliothek. Als er mit 12 Jahren als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kam, sei er aufgefallen.

«Ich war ein kleiner Mangobaum zwischen Eichen und Buchen.»

«Und heute? Sehen Sie mich an. Sehe ich aus wie eine Eiche? Nein. Ich bin noch immer ein Mangobaum. Aber meine Wurzeln haben sich tief in die Erde gegraben, hier in Deutschland. Wenn ich mit der S-Bahn in Hamburg einfahre, fühle ich mich zu Hause.» Wie einer Medienmitteilung der Kantonsbibliothek zu entnehmen ist, erzählte der 39-jährige Umeswaran Arunagirinathan, angehender Herzchirurg aus Hamburg, mit Worten wie diesen von seiner Integration in Deutschland.

Integration mittels offenem Dialog

Er tat es ungeschönt und sprach Missstände direkt an, ohne dabei aber jemals den Respekt vor seinem Gegenüber zu verlieren. Denn nur mittels offenem Dialog, ist «Dr. Umes» überzeugt, kann Integration gelingen. Anlass für die Lesung bot das zweite Buch des schreibenden Kardiologen, «Der fremde Deutsche». Zur Veranstaltung eingeladen hatte der Verein «Bibliothek der Kulturen», der mit seinen Sprachencafés und Veranstaltungen die Sprach- und Lesekompetenzen von Menschen fördert, die mit mehr als einer Sprache leben.