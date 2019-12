«Manchmal übe ich meine Reden zu Hause vor dem Spiegel»: Sarah Bünter aus Frauenfeld tanzt übers nationale Politparkett Seit einem halben Jahr präsidiert Sarah Bünter aus Gerlikon die Junge CVP Schweiz. Die 26-Jährige spricht über ihre neue Heimat St.Gallen, mehrere Sprungbretter und ihre Träume.

Sarah Bünter, 26, geniesst trotz mässigen Wetterbedingungen die Aussicht vom Stählibuckturm in Frauenfeld. Donato Caspari

Farbe vor Köpfen. So lautet die derzeitige Devise von Sarah Bünter bescheiden. Trotzdem schlägt sie den Vorschlag aus, sich ein Tattoo mit dem orangefarbenen Logo der CVP unter ihre Haut stechen zu lassen. «Ich habe schon genügend Orange im Blut», meint die Gerlikerin auf dem Stählibuckturm hoch über Frauenfeld und lacht.

Ähnlich steil wie der Aufstieg auf die Aussichtsplattform des Frauenfelder Wahrzeichens ist Bünters Weg in der Politik verlaufen. Von der Kassierin der Frauenfelder CVP hat sie es innert fünf Jahren zur Präsidentin der Jungen CVP Schweiz geschafft. Die 26-Jährige erzählt:

«Den steilen Einstieg verdanke ich einem lustigen Erlebnis.»

Als Organisationstalent rief sie alle Jungparteimitglieder zu einem Skiwochenende zusammen, das sich seither jährlich wiederholt. «Daraufhin bin ich für ein Vorstandsamt angefragt worden», sagt Bünter. Noch bevor sie sich jedoch im Herbst 2017 aufstellen lässt, begegnet sie Gerhard Pfister bei einem Mentoring-Programm und kann ihn hautnah begleiten. «Mehr Politik in einer Person bekommt man kaum», meint Bünter zum Präsidenten der Mutterpartei.

Als Sprungbrett für ihre Politkarriere bezeichnet sie nebst Pfister aber auch ihren Willen. «Jungen und unerfahrenen Politikern steht der Weg nicht einfach so offen, ohne etwas dafür zu tun.»

Politik von Familie in die Wiege gelegt

Buchvernissage «Die katholische Pfarrei Frauenfeld vom Mittelalter bis zur Gegenwart» von Angelus Hux mit Stadtrat Alois Hager (links). Nana do Carmo (Juni 2004)

Aufgewachsen ist Bünter in Gerlikon in einer waschechten CVP-Familie. Das Interesse an politischen Themen legte ihr die Familie quasi in die Wiege. Schon ihr Grossvater Alois Hager amtete 20 Jahre lang als Frauenfelder Stadtrat und sass im Grossen Rat.

Kathrin Bünter, Thurgauer Kantonsrätin CVP. PD

Noch heute engagiert sich ihre Mutter Kathrin als Kantonsrätin, und Schwester Julia politisiert aktuell im Frauenfelder Gemeinderat. Klar sei am Esstisch oft über politische Themen gesprochen worden. «Geprägt hat mich aber vor allem mein Grossvater», meint Sarah Bünter.

Julia Bünter, Frauenfelder Gemeinderätin CVP. PD

Trotzdem wollte sie sich zuerst selbst ein Bild machen, bevor sie sich für eine Partei entschied. Ausschlaggebend für die Christlichdemokraten waren «der faire Umgang mit anderen Meinungen und der Fokus auf Lösungen». Klar verbinde man die CVP mit ihrem Ursprung im Glauben. «Sie steht aber vielmehr für ihre Werte bei der Lösungsfindung ein», meint Bünter.

Während ihrer Pubertät hat sie sich noch kaum für Politik interessiert. Nun stellt sie aber überrascht fest, dass sich viele Jugendliche schon früh mit Politik auseinandersetzen.

«Wir müssen die Jungen noch besser abholen. Es braucht frische Ideen, für unsere Zukunft.»

Sarah Bünter studiert derzeit International Affairs and Governance an der Universität St.Gallen. Donato Caspari

Seit Sarah Bünter an der Kantonsschule Frauenfeld ihre Matura erfolgreich abschloss, hat sie Frauenfeld bis auf regelmässige Besuche bei ihrer Familie hinter sich gelassen. «Mein Herz schlägt für St.Gallen», sagt sie und lächelt etwas verlegen. «Frauenfeld und der Thurgau sind und bleiben aber meine Heimat», meint Bünter, die seit ihrem Wegzug vor fünf Jahren den Geschmack der Zuckerfabrik vermisst. Seit 2013 studiert Bünter an der Uni St.Gallen Internationale Beziehungen.

Um nebenbei ihr Leben und ihren WG-Haushalt finanzieren zu können, arbeitet sie Teilzeit bei der CVP Stadt St.Gallen oder gelegentlich als Aushilfskraft in einer Bar. «Der Ausgleich gefällt mir sehr.» Zudem lerne sie viele interessante Leute kennen.

Nein zu Quoten, Ja zu mehr Verantwortung fürs Klima

Kennengelernt hat Bünter ebenso das nationale Politparkett, nachdem sie im Mai in Winterthur zur neuen Präsidentin der Jungen CVP Schweiz gewählt wurde. «Ich war überrascht, weil die anderen Kandidierenden auch sehr geeignet waren», meint Bünter. Nun tourt die Gerlikerin durch die ganze Schweiz, trifft Mitglieder der Sektionen und steht hie und da vor Fernsehkameras, etwa in der Politsendung Arena oder bei Glanz & Gloria.

«Ich habe diese gewöhnungsbedürftigen Auftritte nie gesucht», meint Bünter. Gewöhnungsbedürftig deshalb, weil sie seither ab und zu auf der Strasse erkannt werde. Vor TV-Auftritten sei sie noch genauso nervös wie damals zu Frauenfelder Kanti-Zeiten. Aber dafür bereitet sie sich akribisch darauf vor:

«Manchmal übe ich meine Reden zu Hause vor dem Spiegel.»

Auf die Fahne geschrieben hat sich Bünter gesellschaftspolitische Themen wie Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Sie plädiert für Gleichberechtigung, aber nicht für Quoten. «Die jüngeren Generationen haben ein anderes Gesellschaftsbild.» Erst kürzlich habe sie bei einer Besichtigung eines neuen Mehrzwecksaals in Muolen auf dem Herren-WC einen Wickeltisch entdeckt. «Das Umdenken findet heutzutage schon im Kleinen statt», meint sie optimistisch.

Besichtigung des Mehrzwecksaals in Muolen. Wenn einem bewusst wird, dass der Wickeltisch sonst immer im Frauen-WC ist/war. Das ist ein Zukunftsbild! Gefällt mir! 😍😊👍 pic.twitter.com/s1ZhicrKoq — Sarah Bünter (@SarahBuenter) November 18, 2019

Der aktuellen Diskussion ums Klima kann sie einiges abgewinnen, «vor allem fürs Bewusstsein in der Bevölkerung». Trotzdem müsse jetzt nicht das ganze System auf den Kopf gestellt werden. «Es braucht auch Eigenverantwortung», meint Bünter. Einen Rahmenvertrag mit der EU begrüsst sie zwar, aber nicht in der vorliegenden Form. «Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs beurteile ich als sehr kritisch.»

Plädoyer für stärkere Politik zwischen den Polen

Das Wahlresultat der CVP bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober bezeichnet Bünter als erfreulich, obschon dunkle Wolken am Himmel der Christlichdemokraten drohten. Schliesslich verdrängten die Grünen die CVP zwar als viertstärkste Kraft im Nationalrat, jedoch hielt sich der Verlust in Grenzen.

Daraufhin stellte Bünter ein Foto mit ihrer Sektion in die Sozialen Medien. «Ohne Social Media geht es heute nicht mehr», sagt Bünter. Dort appelliert sie auch für eine Politik, welche die Schweiz vorwärtsbringt: «Es braucht eine stärkere Mitte, die sich zwischen den Polen für Kompromisse einsetzt.»

Zudem fordert sie mehr Räubertöchter in Bezug auf die Geschichte von Autorin Astrid Lindgren. «Ronja Räubertochter beweist den Mut, für ihre moralischen Vorstellungen einzustehen und sich in einer rauen Männerwelt zu behaupten», meint Bünter, die sich selbst als zielstrebig und zugleich rebellisch bezeichnet.

Sie kämpft gegen das vielerorts verankerte Bild einer konservativen CVP, die nur Platz für gläubige Christen habe. «Die Bewegung ist spürbar, vor allem bei den Jungen», sagt Bünter. Das zeige auch das Resultat, das die JCVP zum guten Wahlresultat der Mutterpartei beigetragen habe. «Das macht mich unheimlich stolz», sagt Bünter. Deshalb stellt sie auch klar die Parteifarben in den Vordergrund, vor ihrer eigenen Karriere.

Die parteiinterne Altersguillotine von 35 Jahren erreicht Bünter zwar noch lange nicht. Dass ihr Weg aber irgendwann zur Mutterpartei führt, weiss sie schon heute. Vielleicht schafft sie es einst in den Nationalrat, immerhin holte Bünter im Oktober auf der JCVP-Nationalratsliste im nicht mehr gerade als CVP-Hochburg bekannten Kanton St.Gallen über 2500 Stimmen. Ein Ziel in der Politik hegt Bünter keines. Zu ihrer beruflichen Zukunft sagt sie:

«In zehn Jahren sehe ich mich irgendwo in der Stadtentwicklung.»

Eine Rückkehr nach Frauenfeld kann sie sich derzeit gar nicht vorstellen, weder für ihren Wohnort noch als Politikerin. Denn bereits im Alter von 26 Jahren tanzt Bünter übers nationale Politparkett. Auf die Frage, wovon sie träume, überlegt sie lange – «Dass die Schweiz auch in Zukunft ein unvergleichbar sicheres und stabiles Land bleibt.»