Mammern Diskussion war nicht traktandiert: Für Erweiterungsbau benötigt die Schulanlage Land von der Kirche Seit 2020 läuft die Planung für den Neubau der Schulanlage Mammerns. An der Versammlung der evangelischen Kirche stimmten die Anwesenden dem Antrag zu, an einer ausserordentlichen Versammlung eine Entscheidung zum Thema zu treffen. Ebenfalls zugestimmt wurden dem Budget 2022 und der Rechnung 2021.

Die evangelische Kirche in Mammern. Bild: Aylin Erol

Es ging emotional zu und her: An der Versammlung der evangelischen Kirche in Mammern vom Sonntagabend, 27. März, ging es um ein Thema, das nicht einmal auf der Traktandenliste stand. Es ging um den Ausbau der Schulanlage. Um bestmögliche Voraussetzungen für einen Architekturwettbewerb zu schaffen, bräuchte es Land von der evangelischen Kirchgemeinde. Bereits 2020 wurde der Neubau in einem Workshop und im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorbereitet.

Landreserven der Schule knapp

Um Fristen einzuhalten und Planungen an die Hand nehmen zu können, stellte der frühere Gemeindepräsident Emil Meier den Antrag, dass die evangelische Kirchgemeinde bis spätestens Ende April 2022 eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung durchführt. Dabei soll darüber abgestimmt werden, ob die Kirchgemeinde eine Absichtserklärung ausspricht, der Schule für den geplanten Architekturwettbewerb Land als Perimeter zur Verfügung zu stellen. Wie Schulpräsidentin Mona Ribi erklärte, sind die Landreserven der Schule für einen Erweiterungsbau knapp.

Neues Mitglied in der Kirchenvorsteherschaft: Jeanine Meier-Wehrli neben Kirchenpräsident Rolf Meier. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Kirchbürger stimmten Meiers Antrag mit grosser Mehrheit zu. Das Ergebnis dieser ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung wird an der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Mammern im Juni vorliegen, wenn über die Rahmenbedingungen des bevorstehenden Wettbewerbs gesprochen wird.

Die traktandierten Jahresgeschäfte gingen zügig über die Bühne. Kirchenpräsident Rolf Meier konnte 34 Stimmberechtigte begrüssen. Die Jahresrechnung 2021 wurde von Pflegerin Marianne Wattinger vorgestellt. Sie schliesst mit einem Vorschlag von rund 50'500 Franken. Der Gewinn wird ins Eigenkapital übertragen. Das Budget 2022 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 24 Prozent rechnet bei einem Aufwand von rund 227'000 Franken und einem Ertrag von rund 214'000 Franken mit einem voraussichtlichen Rückschlag von aufgerundet 13'000 Franken. Rechnung 2021 und Budget 2022 wurden einstimmig genehmigt.

Als neues Mitglied der Kirchenvorsteherschaft wurde Jeanine Meier-Wehrli in geheimer Wahl gewählt. Aus beruflichen Gründen ist Jürg Büchi zurückgetreten, er betreue aber weiterhin die Website der Kirchgemeinde und wirke beim Schulhausneubau beratend mit. In der Jubiläumsrunde gab es Blumen und Geschenke für Pfarrer Arno Stöckle und seine Frau Ute Stöckle. Ebenso für Pflegerin Wattinger, Mesmerin Rita Mohr, Jürg Büchi und Maria Streule.