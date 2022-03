Bettwiesen «Ein schönes Zeichen»: Lotto-Abend in der Turnhalle Bettwiesen lockt viele Gäste an Der Lotto-Abend des Fussballclubs Tobel-Affeltrangen hat einen neuem Teilnehmerrekord erzielt. Vereinspräsident Joël Pfister zeigt sich zufrieden. Zu gewinnen gab es eine Motorsäge, Teddybären und E-Scooter.

Die Lottospielerinnen und -spieler lauschen gespannt der nächsten Ziehung. Bild: Christoph Heer

Wenn der Zulauf sehr gross ist. Wenn die Organisatoren schon vor der ersten Spielrunde knapp 700 Lottokarten verkauft haben. Und wenn alle der mehreren hundert Sitzgelegenheiten besetzt sind – dann ist Lotto-Abend in der Turnhalle Bettwiesen. Seit vielen Jahren lädt der FC Tobel-Affeltrangen zum Lottospielen ein, doch noch nie wurden sie von so vielen Teilnehmenden überrannt.

«Ein schönes Zeichen für uns. Denn wir hatten uns erst vor drei Wochen dazu entschlossen, den Lotto-Abend durchzuführen»

Das sagt Vereinspräsident Joël Pfister und fügt an: «Es scheint ganz so, als bräuchten die Menschen wieder solche Anlässe, die in den vergangenen Monaten pandemiebedingt nicht haben stattfinden können.» Er hilft an vorderster Front mit, verkauft Spielkarten und kümmert sich um die Ankömmlinge.

Noch kein Lotto: Eine Spielkarte am Lottoabend. Bild: Christoph Heer

Gabentempel mit Teddybär und E-Scooter

Dass der Lotto-Abend in Bettwiesen stattfindet, hat zwei Gründer: Einerseits war die Halle in Tobel bei der letzten Durchführung im Umbau und andererseits hat sich das Bettwiesner Pendant vor zwei Jahren gut etabliert, auch in Sachen Infrastruktur.

Der Lotto-Abend hat viele Gäste angelockt. Bild: Christoph Heer

Der Gabentempel lässt sich sehen. Eine Familie – extra aus dem st.-gallischen Oberrindal angereist – versucht ihr Glück insbesondere bei der Ziehung des E-Scooters. «Wir sind schon an so vielen Lotto-Abenden gewesen. Gewonnen haben wir noch nie», sagt die Mutter, während sich die Kinder schon auf die erste Ziehung konzentrieren. Nur wenige Minuten später das erste «Lotto», das durch die Runde hallt. Doch nicht nur einer, gar drei Spieler hatten Glück.

Ein erstes grosses Raunen geht indes bei der Ziehung zum Gewinn der Motorsäge durch den Saal. Es scheint gar so, als könnten viele dieses Werkzeug gut gebrauchen – schliesslich nähert sich der Frühling. Für die Organisatoren endet Stunden später ein strenger, aber sehr erfolgreicher Lotto-Abend. Und wer kein Glück im Spiel hatte, der versucht sich vielleicht doch eher in der Liebe.