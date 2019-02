Loses Mundwerk in Stettfurt In zwei Wochen feiert Patti Baslers «Nachsitzen» in Baden Premiere. Der Vorlauf in Stettfurt zeigte, dass die Aargauerin trotz derbem Witz und hintersinnigen Wortspielen noch nachsitzen muss. Christof Lampart

Patti Basler mit Philippe Kuhn im Kulturkeller Stettfurt beim Probegalopp ihres neuen Programms «Nachsitzen». (Bilder: Andrea Stalder)

Patti Basler ist seine imposante Erscheinung. Und so führte ihr loses Mundwerk, die laute Stimme und die feste Postur der Protagonistin am Freitagabend in Stettfurt schnell einmal dazu, dass Patti von der ersten Minute an beim Publikum punktete. So weit, so gut. Doch dann kam in der Folge inhaltlich einfach zu wenig von ihr an beziehungsweise zu wenig beim Publikum an.

Gewiss, Patti Basler und ihr Bühnenpartner Philippe Kuhn am Keyboard brachten wiederholt das Publikum zum Lachen, doch die Preisträgerin des Salzburger Stiers 2019 liess beim letzten Versuchsabend vor der Premiere noch zu vieles offen, um überzeugend zu wirken. Ja, manches wirkte schwammig oder als Gag zumindest noch nicht am rechten Platz, als dass sich das Publikum im Programm so richtig hätte heimisch fühlen können.

Nein, der Thurgau hat noch immer Frühfranzösisch

Zwar war ein roter Faden – der Lehrplan 21 – erkennbar, doch wurde er nicht konsequent durchgezogen. Und es zeigten sich Nachlässigkeiten. Zum Beispiel an einer schlechten Recherche. So machte es die Aargauerin nicht richtiger, wenn sie wiederholt behauptete, und es sogar lobte, dass ja im Thurgau Gott sei Dank das Frühfranzösisch in den Schulen abgeschafft worden sei.



Patti Basler - Bühnenpoetin, Kabarettistin, Autorin - ist mit dem Salzburger Stier 2019 ausgezeichnet worden.

Wer einen Unterhaltungsabend auf die Beine stellt, der von sich behauptet, «das erste Kabarettprogramm, das sich streng an den Lehrplan 21 hält», zu sein, muss da schon mehr Qualität bieten. Da reichen allein die mit zuweilen viel Furor und Tempo vorgetragenen und qualitativ hervorragenden Wortspiele nicht aus, um ein Themenprogramm nachhaltig inhaltlich zu befeuern.



Wer weiss wie und was die Reuss trennt?

Kommt hinzu, dass die studierte Erziehungswissenschafterin oft zu sehr in ihre eigene Komfort-Zone abglitt, in der ihr die meisten Zuschauer nicht folgen konnten. Denn welcher Thurgauer kennt sich schon in der Geografie des Aargaus aus? Wer weiss, wo, was und wer die Reuss im Lande der Rüeblitorte so unterteilt und sich so zum Lacher eignete?

Irgendwann merkte auch Basler, dass beim Geografieunterricht der Funke nicht so überspringen mochte – doch da war das Pulver für die Lachsalven zumindest schon feucht. Ein paar Witze über Trump und Martullo-Blocher hätten wohl vor zwei Jahren noch frisch gewirkt und Basler/Kuhn erfolgreich aus jeder Sackgasse befreit.

Ein Sammelsurium an Spässen und Spässchen



Doch nun fühlte sich der «Geschichtsunterricht» an, als hätte man ihn, in Ermangelung an Besserem, aus der Klamottenkiste geholt, abgestaubt und in der Erwartung eines sicheren Beifalls reaktiviert. Natürlich war jetzt noch nicht die Premiere des Programms. Die ist erst in zwei Wochen in Baden. Doch war es ein Abend, für den man Eintritt bezahlte. Und da hätten sich wohl viele gerne ein Programm gewünscht, das mehr den finalen «Frontalunterricht» hätte erahnen lassen – und nicht ein beliebiges Sammelsurium an Spässen und Spässchens.

Aber wer weiss? Vielleicht war ja gerade das der Sinn der Sache und die Undurchschaubarkeit des Programms nichts anderes als eine fiese Abrechnung mit dem Lehrplan 21?