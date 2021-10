Energieversorgung Zukunftsprojekt: Lommis, Stettfurt und Thundorf wollen ihre Elektrizitätswerke zusammenlegen In jüngerer Vergangenheit hat sich eine Arbeitsgruppe aus den Behörden der drei Politischen Gemeinde mit der Zukunft ihrer Energieversorgung befasst. Mittlerweile gibt es einen Vorschlag für eine gemeinsame Absichtserklärung zur Gründung einer Netzgesellschaft. Je nach Gemeindeordnung hat das Stimmvolk das letzte Wort.

Hochspannungsleitungen im Schweizer Mittelland. Bild: Eddy Risch (Keystone)

Im vergangenen Jahr hat sich eine Arbeitsgruppe mit der aktuellen Situation sowie der zukünftigen Strategie der drei Elektrizitätswerke Lommis, Stettfurt und Thundorf befasst. Die Ergebnisse aus diesem Prozess hätten unter anderem gezeigt, dass die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Elektrizitätswirtschaft wie bisher weder wirtschaftlich sinnvoll noch nutzbringend für die Bevölkerung bewältigt werden kann. Deshalb haben die Gemeinderäte von Lommis, Stettfurt und Thundorf beschlossen, dass die Arbeitsgruppe sich mit der zukünftigen Zusammenarbeit der drei Elektrizitätswerke befassen soll.

Fritz Locher, Gemeindepräsident Lommis. Bild: Olaf Kühne

An mehreren Workshops hat die Arbeitsgruppe, bestehend aus je zwei Vertretern pro Gemeinde, mit einem Beratungsunternehmen die verschiedenen Zusammenarbeitsformen geprüft und bewertet. Das Resultat: Eine Zusammenlegung der drei Netze führe zu Synergien und einer besseren Struktur. Zudem müsse die Betriebsführung professionalisiert werden, weshalb sie extern vergeben werden soll, heisst es in einer Mitteilung.

Ziel: Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft

Markus Bürgi, Gemeindepräsident Stettfurt.

Bild: Benjamin Manser

Konkret hat die Arbeitsgruppe den drei Behörden vorgeschlagen, eine gemeinsame Netzgesellschaft zu gründen, die vollständig in der Hand der drei Gemeinden liegt. Sie vergibt dann den operativen Betrieb an einen Dienstleister. Die Gemeinderäte aus Lommis, Stettfurt und Thundorf sind an einer Veranstaltung über diesen Vorschlag der Arbeitsgruppe orientiert worden, und es konnten Fragen geklärt werden. Es ist auch ein Vorschlag für eine gemeinsame Absichtserklärung vorgestellt worden. Alle drei Behörden sind vom vorgeschlagenen Vorgehen überzeugt und haben einer Absichtserklärung zugestimmt. Vor kurzem haben die Gemeindepräsidenten diese unterzeichnet. Dem eingesetzten Steuerungsausschuss gehören Fritz Locher und Sven Volk aus Lommis, Anne-Cécile Schmid und Markus Bürgi aus Stettfurt sowie Daniel Kirchmeier und Elmar Bühler aus Thundorf an. Dieser Steuerungsausschuss wird mit externen Experten bis zum kommenden Frühling die Grundlagen erarbeiten und verfeinern.

Daniel Kirchmeier, Gemeindepräsident Thundorf. Bild: Samuel Koch

Dann soll die Bevölkerung der drei politischen Gemeinden über die konkreten Pläne informiert werden, heisst es weiter. Die Gemeinderäte der drei Gemeinden sind überzeugt, im richtigen Moment die Weichen für die Zukunft der Elektrizitätswerke und Energieversorgung zu stellen und damit sicherzustellen, dass die Netze in der Hand der Gemeinden bleiben, der Betrieb aber auf die grossen Herausforderungen in der Elektrizitätswirtschaft ausgerichtet werde. Um die definitive Hochzeit zu beschliessen, benötigt es je nach Gemeindeordnung in Lommis, Stettfurt und Thundorf möglicherweise eine Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. (red)