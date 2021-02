Lommis Kampfwahl: Zwei Neue wollen in die Primarschulbehörde Als einziges Mitglied der Lommiser Primarschulbehörde wird Romina Locher nicht erneut zu den Gesamterneuerungswahlen antreten. Weil mit Mike Fürst und Alex Müller zwei Neue kandidieren, kommt es zur Kampfwahl.

Blick auf die Lommiser Schulanlage. Bild: Olaf Kühne

Sie gehört zu den kleinsten Schulgemeinden im Hinterthurgau, die Primarschulgemeinde Lommis. Und ihre Behörde scheint auf Konstanz zu setzen. Treten doch mit Präsident Peter Haas, Nicole Berg, Roger Fischer und Susanne König gleich vier von fünf Mitgliedern wieder zu den Gesamterneuerungswahlen am 7. März an. In den aktuellen Gemeindenachrichten schreiben sie denn auch:

«Gerne würden wir unser Wissen und Können für weitere vier Jahre der Schule und deren Entwicklung zur Verfügung stellen.»

Als einziges Behördenmitglied wird Romina Locher nicht erneut kandidieren. Mit einer Vakanz wird das Gremium jedoch kaum in die neue Legislatur starten müssen. Im Gegenteil: Mit Mike Fürst und Alex Müller werden gleich zwei Neue um die Gunst der Wähler buhlen und so für eine Kampfwahl sorgen.

Mike Fürst

Kandidat Primarschulbehörde Lommis Bild: PD

Seit 2006 wohnt Mike Fürst in der Gemeinde Lommis. Der 46-Jährige ist verheiratet, zweifacher Vater und ist Geschäftsleitungsmitglied eines Unternehmens im Bereich Drucklufttechnik. In zwei ortsansässigen Vereinen sei er im Vorstand tätig, schreibt er in den Gemeindenachrichten. Zudem engagiere er sich bereits für die Schule als Mitglied der Gruppe «Eltern mit Wirkung». Zu seiner Motivation für die Kandidatur schreibt er unter anderem: «Ich möchte nicht nur reden, sondern etwas bewirken.»

Alex Müller

Kandidat Primarschulbehörde Lommis Bild: PD

Alex Müller ist vor rund eineinhalb Jahren von Bischofszell nach Lommis gezogen. Der 28-Jährige ist ebenfalls verheiratet, hat einen Sohn und arbeitet als Bauleiter Hochbau. Jeden zweiten Samstag sei er im Fair-Shop der Evangelischen Freikirche GvC Frauenfeld tätig und verteile dabei Essen an bedürftige Personen. «Das Wohl der Kinder liegt mir am Herzen, und ich finde es wichtig, dass jedes Kind als wertvolles Unikat betrachtet und jedes Kind in der Schule gefordert und gefördert wird», bewirbt Müller seine Kandidatur.