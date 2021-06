Lommis Der Dorfverein Weingarten sagt zuerst das Dorffest ab, organisiert dann aber eine erfolgreiche Grillade Der Dorfverein Weingarten musste sein traditionelles Dorffest absagen. Stattdessen trafen sich dessen Mitglieder zum Grillieren.

Die Kinder erfreuen sich an der Faszination des Feuers. Bild: Christoph Heer

Auf dem Funkenplatz haben sich am Samstagabend einige Dutzend Menschen getroffen, die meisten sind Mitglieder des Dorfvereins Weingarten. Aber auch Nichtmitglieder – insbesondere Neuzuzüger – sind willkommen, sagte Vereinspräsident Pascal Wehrlin. Seit zwei Monaten steht er dem Dorfverein vor und erntet schon erstes Lob für sein Schaffen. Aktuarin Alexandra Schnider sagte:

«Mit Pascal haben wir genau den richtigen Präsidenten gefunden. Er ist mit Leib und Seele mit dabei und bringt Schwung in unseren rund 130-köpfigen Verein.»

Sie sorgt sich am Grillplausch für die Überreichung der Tranksame, während der Präsident und weitere Vorstandsmitglieder am Grill stehen und Würste bräteln.

Draussen sein, spielen im Wald und Feuer machen

Gleich zweimal bedient sich der sechsjährige Nicola bei den Grill­euren. «Ich habe Hunger und esse jetzt meine zweite Bratwurst», sagt er verschmitzt lächelnd. Draussen sein, am Waldrand spielen und Feuer machen, das sind seine Hobbys; natürlich stets unter der Aufsicht seiner Eltern.

Der richtige Umgang am Grill will gelernt sein. Bild: Christoph Heer

Präsident Wehrlin erklärt indes, dass an diesem Wochenende eigentlich das traditionelle Dorffest hätte stattfinden sollen. «Das Dorffest ist zu gross, darum haben wir uns für die Organisation dieses Grillplauschs entschieden.» Alles richtig gemacht, so das Fazit. Denn auch der Regenschauer hat sich just zum Festbeginn eingestellt und so stand einigen gemütlichen Stunden nichts mehr im Weg. An gleicher Stätte, so hoffen alle, soll dann wieder im grossen Rahmen die Nationalfeier begangen werden.