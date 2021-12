Die Stimmberechtigten von Steckborn sind am Donnerstagabend in der Feldbachhalle dem Stadtrat beinahe in allen Vorlagen gefolgt. Nur bei einzelnen der 14 Investitionen gab es Diskussionen und einen abgelehnten Kredit. Mit dem Beitritt zum neuen Verein beschloss das Stimmvolk auch die Neuorganisation der Sozialen Dienste.