Lokalpolitik Rückweisung für Zusatzkredit für Tierkörpersammelstelle und neue Sitzungsgelder: GPK stellen zwei Anträge an den Frauenfelder Gemeinderat An seiner Sitzung von Ende April muss sich der Gemeinderat Frauenfeld auch mit zwei Anträgen aus den GPK auseinandersetzen. Einerseits soll die Botschaft für den Zusatzkredit in Höhe von 650'000 Franken für die neue Tierkörpersammelstelle zurückgewiesen werden. Andererseits sollen Sitzungsgelder für GPK-Mitglieder für sogenannte Ämterbesuche festgesetzt werden.

Gemeinderatssitzung im Rathaus Frauenfeld, damals noch mit Abstandsregelung. Bild: Donato Caspari (23. Februar 2022)

Zehn Traktanden umfasst die Sitzung des Frauenfelder Gemeinderates vom 27. April. Nebst den Mitteilungen und dem Protokoll als Standardtraktanden und einigen Ersatzwahlen aufgrund von Abgängen rücken zwei Anträge aus den Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) in den Fokus. Erstens beantragen die GPK Finanzen und Administration sowie Bau und Werke, Besuche deren Mitglieder in Amtsstuben der Verwaltung und ihrer Betriebe neuerdings zu entschädigen.

Stimmt der Rat diesem Antrag zu, wird der Beschluss des Gemeinderates betreffend Sitzungsgelder für die Mitglieder des Gemeinderates, der Fraktionen und der Kommissionen von August 2010 mit einem weiteren Absatz ergänzt, dass für Mitglieder einer GPK für einen Ämterbesuch inklusive Berichtverfassung mit pauschal 250 Franken vergütet werden, was einem Zeitaufwand eines halben Tages entspricht. Als Begründung führen die GPK auf, dass diese Aufsichtstätigkeit vereinbart wurde und sich diese nach einem Detailkonzept richten. Weiter heisst es:

«Für diese Ämterbesuche ist das Sitzungsgeld durch den Gemeinderat festzulegen.»

Claudio Bernold, Gemeinderatspräsident. Bild: Donato Caspari

Dafür werde derselbe Ansatz beantragt, wie er auch für die Audits der Fürsorgebehörde anlässlich der Sitzung im Dezember 2020 vom Rat genehmigt wurde. Grundsätzlich wolle der Gemeinderat mit den neu geregelten Ämterbesuchen seine Aufsichtspflichten wahrnehmen, meint Gemeinderatspräsident Claudio Bernold auf Anfrage.

Verstehen und Erfahrungen sammeln

Aus lediglich zwei von drei gemeinderätlichen GPK kommt der Antrag, weil die GPK Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen bisher bereits Ämterbesuche durchgeführt hat, «einfach ohne offiziellen Antrag», sagt Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges. Für den Präsidenten der GPK Bau und Werke sind Ämterbesuche aus zwei Gründen wichtig. Einerseits müssten GPK-Mitglieder verstehen, wie die Arbeit in den Ämtern funktioniere.

«Und andererseits geht es darum, dass sie Erfahrungen sammeln und einzelne Themen je nachdem schon früher diskutieren können.»

Stefan Geiges, Gemeinderat Mitte und Präsident GPK Bau und Werke. Bild: PD

Als Beispiel nennt Geiges den Ablauf einer Baubewilligung. Im Detailkonzept für die Aufsichtstätigkeit ist ausserdem festgehalten, dass während einer Legislatur mit den Mitgliedern der jeweiligen Subkommissionen jedes Amt mindestens einmal besucht werden soll.

Zusatzkredit wegen Berechnungsfehler

Wesentlich kürzer sind die Ausführungen der GPK Bau und Werke zu ihrem Antrag zur Botschaft Zusatzkredit von 650'000 Franken für den Neubau der Tierkörpersammelstelle. Dort steht kurz und bündig: «Die Botschaft sei zurückzuweisen.» Bei der Grobschätzung der Kosten ist dem Amt für Hochbau und Stadtplanung ein Fehler unterlaufen, weshalb sich die Kosten nicht, wie ursprünglich vom Gemeinderat bereits bewilligt, auf 1,2 Millionen, sondern auf 1,85 Millionen Franken belaufen.

Visualisierung der ursprünglich geplanten Tierkörpersammelstelle neben dem Areal der Kläranlage auf der Grossen Allmend. Bild: PD

So musste der Stadtrat nachbessern und dem Gemeinderat eine weitere Botschaft vorlegen, welche nun nicht nach dem Gusto der GPK Bau und Werke ausfällt. Die Stadt plant, die alte Tierkörpersammelstelle mit Baujahr 1976 zu ersetzen, deren Betriebsbewilligung Ende 2027 ausläuft. Pro Jahr landen rund 130 Tonnen Kadaver in der Anlage neben Kläranlage auf der Grossen Allmend. Für den zuständigen GPK-Präsidenten Geiges sollte der bisher bewilligte Kredit in Höhe von 1,2 Millionen Franken reichen für eine neue Tierkörpersammelstelle.