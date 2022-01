Lokalpolitik «Kuh so lange melken, bis das Euter leer ist»: Gemeinderat Frauenfeld stimmt Teilrevision des Kulturreglements mit neuer Untergrenze für Kulturfonds zu Der Gemeinderat sagt einstimmig Ja zur Teilrevision des Reglements über die Kulturförderung und den Kulturfonds. Damit sinkt die Untergrenze von aktuell 600'000 Franken auf noch 100'000 Franken.

Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Rathauses. Bild: Reto Martin (15.12.2021)

Überwiegend unspektakulär und unbestritten hat der Gemeinderat am Mittwochabend der Teilrevision des Reglements über die Kulturförderung und den Kulturfonds zugestimmt. 38 Mitglieder des Stadtparlaments trafen sich zur Januarsitzung und konnten nach nicht einmal so vielen Minuten den Frauenfelder Bürgersaal verrichteter Dinge schon wieder verlassen.

Drei Ersatzwahlen fürs Wahlbüro Nebst der Teilrevision des Reglements über die Kulturförderung und den Kulturfonds standen am Mittwoch drei Ersatzwahlen für die Mitgliedschaft im Wahlbüro auf der Traktandenliste. Sämtliche Wahlen gingen ebenfalls einstimmig über die Bühne. Annina Castillo folgt für die Fraktion Mitte/EVP auf Sebastian Dreyer, Yvonne Mader (EDU/SVP) auf Veronika Zünd und Michèle Vontobel (FDP) auf Claudia Lerch. (sko)

Nebst einzelnen Detailänderungen im Reglement ist damit die Senkung der Untergrenze des Kulturfonds von bisher 600'000 Franken auf 100'000 Franken beschlossene Sache, deren Sinn aus keiner der Fraktionen in Abrede gestellt wurde. Peter Hausammann, Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration, sagte:

«Auch die GPK findet, dass es keinen Sinn mehr macht, über eine halbe Million Franken im Kulturfonds zu binden.»

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Präsident GPK Finanzen und Administration. Bild: PD

Nachdem der aktuelle Saldo des Kulturfonds bis 2021 auf rund 675'000 Franken gesunken ist und auch mit aktuellen Negativzinsen weiter sinkt, sollen Stadt- und Gemeinderat laut den ordentlichen Finanzkompetenzen über weitere Äufnungen des Kulturfonds entscheiden. Die neue, laut Hausammann «unproblematische Reduktion» der Schwelle gehe auf einen Konsens in der Kulturkommission zurück, «nachdem der Stadtrat ursprünglich die Schwelle ganz streichen wollte», ergänzte der GPK-Präsident. Die GPK beantragte entgegen dem Stadtrat einzig, unter Absatz Kunstankäufe den Satz zu streichen, wonach der Stadtrat aus eigenem Antrieb oder auf Antrag der Kulturkommission Kunstwerke für die städtische Sammlung oder den öffentlichen Raum erwerben kann. Diesem Antrag entsprach der Gemeinderat.

Selbst kulturausgabenkritische Fraktion unterstützt Bestrebungen

Aus den Fraktionen folgte einhellige Unterstützung für die städtische Kulturförderung und die stadträtlichen Bestrebungen. Für die SP-Fraktion sagte Gemeinderat Pascal Frey:

«Der Fonds ist wichtig für die vielfältige und lebendige Kultur der Stadt.»

Karin Gubler, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Pascal Frey, Gemeinderat SP. Bild: PD

CH-Gemeinderätin Karin Gubler stimmte für die Fraktion CH/Grüne/GLP in die Lobeshymnen ein. «Der Kulturfonds ist ein überaus wichtiges Instrument, da ändert die Untergrenze nichts», sagte sie. Und selbst die sonst so kulturausgabenkritische SVP/EDU-Fraktion unterstützte die Botschaft, wobei Gemeinderätin Severine Hänni (SVP) betonte, dass ohne Gemeinderatsbeschluss keine Steuergelder in den Fonds eingelegt werden sollten.

Severine Hänni, Gemeinderätin SVP. Bild: Reto Martin

Mitte-Gemeinderat Nathanael Hug begrüsste für seine Fraktion Mitte/EVP ebenfalls die Unterstützung für die Kultur, welche «die Hauptstadt mit diversen kulturellen Anlässen von seiner besten Seite zeigen». Einzig monierte er die Fehleinschätzung des Stadtrates, dass die jährlichen Ausgaben von aktuell rund 32'000 Franken während der Pandemie mit abgesagten Anlässen sinken würden.

Nathanael Hug, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Forderung nach transparenter Kostenwahrheit

Das Prädikat «herausragend» nutzte Gemeinderat Reto Brunschweiler als Sprecher seiner FDP-Fraktion für die Bedeutung von Kunst und Kultur und wertschätzte das Engagement aller Kulturschaffenden in der Region und deren Unterstützung. Gleichzeitig hob er den Mahnfinger und tat die Besorgnis kund, dass Anlässe, welche durch eine jährliche Durchführung einen Traditionsstatus erworben haben, in der Sparte der wiederkehrenden Beiträge aufgenommen wurden und somit aus anderen Kässeli Unterstützung wurden und gemäss den Erklärungen des Stadtrates auch weiter werden. Brunschweiler betonte die Forderung nach einer transparenten Kostenwahrheit, auch Kultur benötige ein Preisetikett. Und weiter sagte er:

«Die Kuh kann so lange gemolken werden, bis das Euter leer ist. Und Sie wissen, was passiert, wenn dann weiter gemolken wird. Die Augen der Kuh werden gross und grösser.»

Reto Brunschweiler, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Auch mit dem angepassten Reglement gebe es keinen Automatismus in der Äufnung des Kulturfonds durch die öffentliche Hand, sagte Brunschweiler in der Hoffnung, dass nicht «übermolken» werde.

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Diese Befürchtungen teilte Stadtpräsident Anders Stokholm keineswegs und sagte, dass der Fonds in rund 15 Jahren wieder geäufnet werden müsse. Ob die Kuh dann grosse Augen mache, wisse er nicht. In der schliesslich unspektakulären und unbestrittenen Schlussabstimmung sorgte der Gemeinderat lediglich für «einen starken Krug, den Stadt- und Gemeinderat eines Tages wieder füllen».