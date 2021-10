Lokalpolitik «Komplexität hat auf Kosten des Augenmasses deutlich zugenommen»: Warum Pfyns Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller ihren vorzeitigen Rücktritt ankündigt Pfyns Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller kehrt der Politik per Ende Mai 2023 ihren Rücken zu. Mit Gemeinderätin Karin Grossglauser steht eine Nachfolgerin bereits in den Startlöchern.

Eingang zur Gemeindeverwaltung Pfyn. Bild: Donato Caspari

Seit 2007 leitet Jacqueline Müller die Geschicke der 2100-Einwohner-Gemeinde Pfyn. Jetzt wird bekannt, dass die 57-jährige Dettighoferin nach «reiflicher Überlegung» entschieden hat, ihr Amt Ende Mai 2023 niederzulegen. Auf Anfrage sagt Müller:

«Das Amt braucht Energie, und ich will dann kürzertreten, wenn ich die Energie dafür noch aufbringen kann.»

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. Bild: PD

Innerhalb der Verwaltung und mit der Bevölkerung habe sie immer einen respektvollen und offenen Umgang gepflegt, aber die Vorgaben durch neue Vorschriften etwa in der Raumplanung oder dem Bauwesen seien auch strenger und aufwendiger geworden. «Die Komplexität hat auf Kosten eines gesunden Augenmasses deutlich zugenommen», sagt sie.

Entscheid nach Gesprächen an Klausurtagung

Der Entscheid für ihren vorzeitigen Rücktritt Ende der laufenden Legislatur sei ihr nicht leichtgefallen, zumal aufgrund ihres Alters – eine Wiederwahl vorausgesetzt – noch eine weitere Amtsperiode dringelegen wäre. Jetzt aber wolle sie sich für das verantwortungsvolle Amt noch bis Ende Mai 2023 einsetzen und es dann nach insgesamt 16 Jahren in neue Hände übergeben.

Der Gemeinderat von Pfyn hat sich an einer Klausurtagung Anfang Oktober mit seiner personellen Zukunft beschäftigt. Müller hat mit allen Gemeinderatsmitgliedern das Gespräch gesucht, ehe sich herauskristallisiert hat, dass Gemeinderätin Karin Grossglauser gerne für Müllers Nachfolge aspiriert. Sie wirkt seit zwei Jahren als Ressortverantwortliche Soziales und Gesundheit und konnte so Einblick in das «abwechslungsreiche und auch oft herausfordernde Geschehen der Gemeinde» gewinnen.

Karin Grossglauser, Gemeinderätin und Kandidatin fürs Gemeindepräsidium Pfyn. Bild: PD

«Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, mich ab Juni 2023 für das Amt als Gemeindepräsidentin zur Verfügung zu stellen», lässt sich Grossglauser in einer Mitteilung der Gemeinde zitieren. Sie wolle ihre Stärken und Talente gerne einbringen, um mit den kompetenten und engagierten Personen im Gemeinderat und auf der Verwaltung dafür zu sorgen, «dass Dettighofen und Pfyn weiter attraktive und lebendige Lebensräume bleiben», heisst es weiter.

Die Ersatzwahlen finden am 25. September 2022 statt. Dann bestellt das Stimmvolk auch einen Nachfolger für Gemeinderat Walter Thürig, der seinen Sitz 2023 nach insgesamt 24 Jahren zur Verfügung stellt.