Lokalpolitik «Emotionsbeladen und umstritten»: Warum Stimmvolk in Homburg über 5G-Antenne auf dem Feuerwehrdepot befinden kann Nebst dem Budget 2022 entscheidet das Stimmvolk in Homburg am Sonntag auch über die Vermietung der Gemeindeparzelle für den Betrieb einer umstrittenen 5G-Mobilfunkanlage.

Auf dem Dach des Feuerwehrdepots hinter dem Wohn- und Gewerbehaus mit den vielen Dachfenstern, in dem sich die Gemeindeverwaltung befindet, soll eine Mobilfunkantenne entstehen. Bild: Andrea Stalder (12.11.2019)

Eine herbstlich-kalte Landgemeinde war auf dem Seerücken keine Option. Deshalb hat sich der Gemeinderat von Homburg dafür entschieden, an der Urne über die aktuellsten Geschäfte abstimmen zu lassen. Vor allem die Vorlage 7 hat es in sich und hätte eine Gemeindeversammlung in den beiden Hallen in Hörstetten und Hörhausen, die alternierend zur Verfügung stehen und während Corona maximal 100 Stimmberechtigten Platz bieten, verunmöglicht.

Alleine schon 246 Stimmberechtigte haben das besagte Geschäft mit dem Titel «Vermietung von Gemeindeparzelle Nr. 433 in Homburg an die Swisscom AG» überhaupt erst auf die Traktandenliste gesetzt. Sie wehren sich dagegen, dass die Gemeinde auf dem Dach des Feuerwehrdepots hinter der Gemeindeverwaltung an der Hauptstrasse in Homburg für eine Mobilfunkantenne mit der neuesten 5G-Technologie an die Swisscom vermietet. Dafür haben sie nebst zahlreichen Einsprachen auch die laut Gemeindeordnung notwendigen Unterschriften gesammelt.

Geplanter 5G-Standort in Homburg

Deshalb soll nun das Stimmvolk «in dieser Angelegenheit präjudizierend entscheiden», heisst es dazu in der Botschaft. Der Gemeinderat schreibt darin auch von einer emotionsbeladenen umstrittenen Vorlage, bei welcher wegen Parteibefangenheit der Gemeinde auch der Kanton involviert ist. Noch vor der öffentlichen Auflage hat der Gemeinderat mit der Swisscom einen über zehn Jahre laufenden Mietvertrag unterzeichnet, welche der Gemeinde jährlich 6000 Franken einbringt.

Höhere Finanzkompetenz und Reduktion des Steuerfusses

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburg. Bild: PD

Nebst der umstrittenen Vorlage befindet das Homburger Stimmvolk am kommenden Sonntag auch über die Genehmigung der revidierten Gemeindeordnung aus dem Jahr 1999, die laut Botschaft «behutsam und massvoll geändert» wurde. Demnach sollen Jugendliche ab 16 Jahren und niedergelassene Ausländer mit Bewilligung C neuerdings an Gemeindeversammlungen beratend mitwirken und ihre Meinung vertreten dürfen. Zudem soll die gemeinderätliche Finanzkompetenz für einmalige Ausgaben von derzeit 50'000 auf 150'000 Franken angehoben und jährlich wiederkehrende Kosten bei 30'000 Franken festgesetzt werden.

Um Budget 2022 rechnet die Seerückengemeinde bei Gesamtausgaben von rund 4,18 Millionen Franken mit einem Minus von rund 276'000 Franken, «was in etwa den Werten der in den beiden Vorjahren vorgelegten Budgets entspricht». Trotz roter Prognosen will der Gemeinderat den Steuerfuss vom Stimmvolk von 52 auf 50 Prozent setzen lassen. Die zehnte Reduktion – im Jahr 2001 lag der Steuerfuss noch bei 90 Prozent – sei dank vorzüglicher Kapitalisierung sowohl im Eigenkapital als auch mit Nettovermögen erlaubt, heisst es weiter. Ausserdem zeige ein Blick in die Rechnung 2020, dass ein budgetiertes Minus nicht zwingend eintritt, als die Farbe der Finanzen auf Schwarz wechselte – zum 14. Mal en suite.

Investitionen fliessen vor allem in die Wasserversorgung

In der Investitionsrechnung prognostiziert Homburg mit Nettoausgaben von rund 1,14 Millionen Franken, wobei der Löwenanteil in die Wasserversorgung fliessen soll. Im Finanzplan bis ins Jahr 2026, worüber das Stimmvolk nicht abstimmen wird, geht der Gemeinderat von einer stabilen Entwicklung aus.

Dafür stimmen die Bürgerinnen und Bürger an der Urne noch über die Zonenplanänderung Seerückengarage in Reckenwil ab, wo ein Neubau für Werkstatt mit Reifenlager geplant ist. Gegen die Pläne für die Fläche am nördlichen Ortseingang in Reckenwil sind während der öffentlichen Auflage zwei Einsprachen eingegangen. Der Gemeinderat ist nicht darauf eingetreten, legt die Vorlage dem Stimmvolk aber zur Abstimmung vor.