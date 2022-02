Lokalpolitik Drohende Leitungsbrüche: An der Urne befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Thundorfs zur Wasserversorgung Die Bechtelisversammlung der Gemeinde Thundorf hat wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können am 13. Februar an der Urne über einen Kreditantrag bezüglich der Wasserversorgung sowie über das Budget 2022 bestimmen.

Ein Blick über Thundorf. Bild: Andrea Stalder (22.03.2019)

«Obwohl die Zeiten unsicher sind, möchten wir die Gemeindeversammlung durchführen», heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung Thundorfs. Angesagt für den Montag, 17. Januar, um 20.15 Uhr in der Primarschulturnhalle. Doch es sollte nicht klappen. «Wir haben uns wegen der aktuellen Pandemiesituation dazu entschieden, die Versammlung nicht durchzuführen», sagt Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhielten deshalb einen Flyer mit dem Hinweis, dass sie am 13. Februar an der Urne über die Traktanden befinden können.

Daniel Kirchmeier

Gemeindepräsident Thundorfs Bild: PD

«Die Botschaft bleibt dieselbe», so Kirchmeier. Allerdings wird nicht über alle darin aufgeführten Geschäfte abgestimmt, sondern nur über die dringlichen Geschäfte, also den Kreditantrag für die Wasserversorgung und das Budget. Kirchmeier erklärt:

«Über die Einbürgerung und den Landverkauf darf nicht an der Urne abgestimmt werden, weil den Stimmbürgern das Mitspracherecht gewährt werden muss.»

Drohende Leitungsbrüche erfordern Sanierungen

Im Rahmen der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) der Gemeinde Thundorf aus dem Jahr 2012 ist vorgesehen, das bestehende Druckreduzierventil im Pumpwerk Bilchen aufzuheben. Das ist unbedingt notwendig, um einer Forderung der Gebäudeversicherung nachzukommen und den Löschschutz im östlichen Ortsteil Wetzikon zu garantieren. Ausserdem können so bestehende Wasserdruckprobleme bekämpft werden.

Wetzikon TG

Durch die Entfernung des Druckreduzierventils erhöht sich jedoch der Versorgungsdruck in Wetzikon. Das führt bei älteren und sanierungsbedürftigen Leitungsabschnitten voraussichtlich zu Leitungsbrüchen. Um diese Gefahr zu minimieren, sollten vor dem Eingriff die Schwachstellen saniert werden. Ausserdem sind zwei zusätzliche Druckreduzierschächte erforderlich, sodass der Druck in den tiefer liegenden Bereichen des Versorgungsgebiets nicht über den zulässigen Wert steigen. Das ist der Fall bei den Höfen Gass und Mathishalde.

Die Kosten für Sondagen und Vorarbeiten (9000 Franken), Hausanschlüsse (51'000 Franken), Leitungsersatz für die Parzelle Nummer 1034 (13'000) und die beiden Druckreduzierschächte (109'000) summiert, ergibt einen Kreditantrag von 182'000 Franken.

Gesamtergebnis liegt über dem letztjährigen

Das Budget für das laufende Jahr weist bei einem Gesamtaufwand von 4,5 Millionen ein Defizit von 205'220 Franken auf. Der Steuerfuss bleibt gleich bei 52 Prozent. Der Steuerertrag wird allerdings um 195'000 Franken höher budgetiert als im vorangehenden Jahr, weil die Gemeinde leicht gewachsen ist.

Für das laufende Jahr fallen einige Investitionen an, etwa bei der Evangelischen Kirchgemeinde Thunbachtal. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Beitrag von 15'000 Franken an den Sanierungen. Unter dem Finanzposten Sport findet sich miteinberechnet ein Betrag von 25'000 Franken, entsprechend einem Gesuch der Schützengesellschaft für den Ersatz der Kugelfanganlage. Ausserdem ist es notwendig, die Kehrichtablagerungen «Im Schwarzmoos» und «Gsangi» zu untersuchen, da sie im Kataster der belasteten Standorte eingetragen sind. Die Gemeinde sieht dafür 37'900 Franken vor.

Als weitere Traktanden wären über eine Einbürgerung sowie einen Landverkauf abgestimmt worden. Die Themen werden auf die nächste physische Gemeindeversammlung verschoben. Wann die über die Bühne gehen kann, weiss allerdings niemand.