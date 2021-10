Lokalgeschichte Für Zeitzeugen mindestens 20 Jahre zu spät: Die Ausstellung im Museum Eschenz über das Bornhauser Internierungslager ist zu Ende Alles begann am Eschenzer Neujahrsapéro 2020. Entstanden ist eine lokalhistorische Schau über ein wenig bekanntes Kapitel im Thurgau. Die gut besuchte Ausstellung war in den vergangenen Wochen im Ortsmuseum Eschenz zu sehen. Am Sonntag war Finissage.

Eine Fotografie des Interniertenlagers, das 1944 und 1945 in Bornhausen betrieben wurde. Bild: PD

Der Weiler Bornhausen, das überlegt man sich im Alltag kaum je, hat historisch einiges zu bieten. Ein Aspekt wurde in der Sonderausstellung des Museums Eschenz präsentiert. Vergangenen Sonntag bot sich im Rahmen der Finissage von «Das Internierungslager Bornhausen – eine Fotodokumentation» vorerst die letzte Gelegenheit, 50 Fotos und zehn Texttafeln zu besichtigen. Museumsleiter Karl Heinz Weissert sagt:

«Unsere Besucherinnen und Besucher waren historisch sehr interessiert, und viele Leute wussten aus eigenen Familiengeschichten oder vom Hörensagen, dass in Bornhausen im Frühjahr 1944 ein Internierungslager mit zirka 200 meist neuseeländischen Internierten, aber Engländern, Südafrikanern, Kanadiern, Australiern, welche der italienischen Gefangenschaft entkommen waren, eingerichtet war.»

Weissert zeichnete zusammen mit einer Projektgruppe, der auch Pius Bärtsch aus Hörhausen und Rémo Spaini (Eschenz/Basel) angehörten, für die Ausstellung verantwortlich.

Am Anfang war ein Fotoalbum aus einem Nachlass

Museumsleiter Karl Heinz Weissert in der Ausstellung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Alles begann am Neujahrsapéro der Gemeinde Eschenz im Jahr 2020, als Landwirt Fritz Waldspurger aus Bornhausen mit Weissert ins Gespräch kam und diesen auf ein Fotoalbum aus dem Nachlass von Waldspurgers Vater, der ebenfalls Fritz hiess, aufmerksam machte. Der Funke sprang. Der Vorstand des Vereins für Dorfgeschichte (VfD) beschloss, zur Erinnerung an das Internierungslager Bornhausen alles aufzuarbeiten. Wie wichtig dies ist, zeigt Karl Weissert im Rückblick.

«Die Auseinandersetzung mit der lokalen Geschichte konnte das Publikum in diesen Pandemiezeiten nur dosiert geniessen.»

Die Bilddokumente und die Texttafeln gaben beim Publikum zu reden. Vor allem junge Leute seien völlig ahnungslos in die Ausstellung gekommen und liessen sich auf die damaligen Bedingungszusammenhänge ein. Diese gingen zurück bis zu den 150 Jahren Internierung der Bourbaki-Armee in der Schweiz.

Baracken wurden 300 Meter südöstlich des Dorfs errichtet

Ein Dokument des Thurgauer Polizeikorps in der Ausstellung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Bilddokumente von Fritz Waldspurger zeigten das Barackendorf, welches 1944 die Neuseeländer zirka 300 Meter südöstlich von Bornhausen erbaut hatten. Rodungs- und Entwässerungsarbeiten mussten per Handarbeit geleistet werden. Nach der alliierten Invasion und der Befreiung Frankreichs konnten die Neuseeländer Ende 1944 in ihre Heimat zurückkehren. Die Neuseeländer wurden ersetzt durch italienische Internierte, die das Anbauwerk bis 1945 fortführten. Um die Bewirtschaftung des neu gewonnenen Kulturlandes sicherzustellen, wurden drei neue Höfe erstellt. Das Bornhauser Lager wurde nach dem Krieg wieder abgerissen.

Einblicke in den Interniertenalltag zeigten Schriftstücke vom Polizeikorps bis zum Brief der Offiziere und Mannschaften des englischen Militärinterniertenlagers Bornhausen an Frau Schaltegger, als die Männer in den «Raben» nach Eschenz eingeladen wurden, wo das Orchester British Dance Band Wil aufspielte. Und es gab eine Reportage der Wochenzeitschrift «Schweizer Heim» vom 2. September 1944, wo über die «Briten im schweizerischen Anbauwerk» Bornhausen berichtet wurde. Erhalten ist auch eine Dankestafel «To the people of Bornhausen» vom Britischen Königreich. Aktenkundig ist ebenfalls, dass ein Zivilflüchtling, Jahrgang 1925, aus dem Lager entwichen und zu den französischen Besatzungstruppen, die im grenznahen Oehningen (D) stationiert waren, geflüchtet war. Er soll seinen Kameraden erklärt haben, dass er für zwei Franken in der Schweiz nicht arbeiten werde.

Diese Dankestafel stiftete das Britische Königreich. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Um Zeitzeugen zu befragen, sind wir rund 20 bis 30 Jahre zu spät mit dieser Ausstellung.»

Das bedauert Weissert. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, habe man auch die Botschaften angeschrieben. Die Neuseeländische Botschaft habe 18 Namen gefunden. «Doch keiner ist mehr am Leben», sagt Weissert. Ein Teil der Ausstellung geht nun an den Verein Festungsgürtel Kreuzlingen.