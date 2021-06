Lokalgeschichte Die älteste Mühle im Thurgau und ihre neun Schwestern mahlten einst am Geisslibach im Unterthurgau – heute gibt es nur noch einen Müllerbetrieb Im Oberlauf heisst er Mühlebach, weiter unten wird das Gewässer, das auf dem Stammheimer Berg entspringt und bei Diessenhofen im Rhein mündet, zum Geisslibach. An diesen zwölf Kilometern arbeiteten einst zehn Mühlen, darunter die im Jahr 875 erstmals erwähnte Mühle von Basadingen.

Eine Postkarte aus dem Jahr 1961: Bild der erstmals 875 erwähnten Basadinger Mühle. Bild: PD

«In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlerad.» So dichtete der Romantiker Joseph von Eichendorff im 18. Jahrhundert. Die Wirklichkeit des Müllerhandwerks war eine andere: die tägliche Knochenarbeit, das Schleppen der schweren Säcke, der Staub in der Mühle. Wen wundert’s, dass die jungen Müllergesellen gerne in die weite Welt hinauszogen. Das bekannte Volkslied «Das Wandern ist des Müllers Lust» zeugt von der Wanderfreude der Müller.

«Das Wandern ist des Müllers Lust», interpretiert von Heintje. Video: PD

Die Wasser des Geisslibachs wurden gleich von zehn Mühlen genutzt. Die Quellen verschiedener Bäche, die später den Geisslibach bilden, liegen auf dem Stammheimer Berg, dem westlichen Ausläufer des Seerückens, und auf der Neunforner Höhe. Im Oberlauf heisst der Bach einfach Mühlebach. Ab Schlattingen wird das rund zwölf Kilometer lange Gewässer bis zu seiner Mündung in den Rhein Geisslibach genannt. Der Vollständigkeit halber seien auf Zürcher Gebiet ennet der Grenze zum Thurgau die Talmühle, die Rietmühle und die Furtmühle erwähnt.

Basadingen: Hier stand einst die älteste Mühle des Thurgaus. Bild: Thomas Brack

Die älteste Mühle gibt es nicht mehr

In Schlattingen folgte dann die neuere Mühle, 1832 von Lorenz Windler erbaut. Durch die Bachkorrektur 1947 ging das Wasserwerk verloren, das Mahlwerk wurde abgebrochen und als Museumsstück nach Winterthur verkauft. In Basadingen stand die älteste und am frühesten erwähnte Mühle im Thurgau. Im Jahre 875 überträgt Winithere, ein Alemanne, seine Mühle dem Kloster Rheinau. Später kam die Mühle in den Besitz des Klosters Reichenau. 1260 übergab der Abt von Reichenau die Mühle zu Basadingen dem Kloster St.Katharinental. In einer Basadinger Offnung aus dem 14. Jahrhundert ist betreffend der Mühle zu lesen:

«Es hat der Keller, wenn er in die Mühle kommt, das Recht, dass man ihm mahlen soll, was er bedarf. Falls der Müller schon Korn auf der Mühle hat, soll er das abschütten und ihm mahlen, was er bedarf; darnach dem Widmer, darnach dem Huber und darnach jedem, soweit er belehnt ist.»

1945 wurde der Mühle durch Meliorationen das Wasser abgegraben, die baufällige Ruine wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 1989 abgebrochen.

Ein einziges Mühlwerk steht heute noch

In Willisdorf folgt dann die Mühle Bachmann als einzige noch existierende Mühle. Nebst der Futtermittelproduktion verfügt die Mühle als zweites Standbein über eine Getreidesammelstelle. Mit dem Mahlen alter Getreidesorten wie Emmer, Dinkel und Einkorn hat sich die Mühle in der Region einen Namen gemacht. Es folgt die Rottmühle, die sich heute im Besitz der Stadt Diessenhofen befindet. Als Pächter bewirtschaften Margrit und Hermann Imhof die Liegenschaft. Sie betreiben eine Pferdezucht.

Der Künstler Paul Ott hat die alte Basadinger Mühle kurz vor ihrem Abbruch 1989 gemalt. Bild: PD

Im Privatbesitz befindet sich die hintere Mühle, die im Jahr 1995 ein von Kunstschmied Rainer Béguelin geschaffenes neues Wasserrad erhielt. Die mittlere Mühle gehört der Familie Weilenmann. Die niedere Mühle vor der Mündung des Geisslibachs in den Rhein wurde abgerissen, an deren Stelle stehen jetzt Mehrfamilienhäuser.

Klimaextreme führten zu Hungersnöten

Aus alten Bauernchroniken weiss man, dass Missernten infolge Überschwemmung und Dürre in früheren Zeiten keine Seltenheit waren. 1669 war ein überaus trockener Sommer. Viele Mühlen der Umgebung standen still. Im Christmonat (Dezember) des gleichen Jahres versiegten viele Bäche und Brunnen. So heisst es:

«An vielen Orten ging kein Mülly, der Basadinger Müller am Geisslibach möchte in dreien Tagen bloss ein Mutt mahlen. Führte das Korn gen Schaffhausen.»

Ein Mutt entsprach knapp 97 Litern. Korn hatte man genug, aber kein Wasser zum Mahlen. Es war seit Menschengedenken niemals grösserer Mangel an Wasser gewesen. Die Folgen solcher Trockenheit waren oft Hungersnöte.

Quellen:

- Hans Nater «Die alten Mühlen im Thurgau»

- Helen Bachmann-Ruesch «Die Geschichte der Mühle Willisdorf – Von Anfang bis heute« und «Die Rottmühle»