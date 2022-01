Lokalgeschichte «Das Militär war damals lebensnotwendig»: Alte Protokolle des Frauenfelder Unteroffiziersvereins kommen ins Staatsarchiv Pensionär Severin Bauer hat eine Sammlung an Akten, Protokollen und Jahresberichten zusammengetragen, welche bis ins Jahr 1871 zurückreichen. Demnächst will der 86-Jährige die Dokumente im Frauenfelder Staatsarchiv abliefern.

Severin Bauer zeigt ein Plakat des Eidgenössischen Unteroffiziersvereins vom Juli 1911, welches für das Zentralfest in St.Gallen wirbt. Bild: Kim Ariffin

Die Zeiten ändern sich. Traditionen, die früher einmal beliebt waren, sind heute beinahe in Vergessenheit geraten. Auch der lokale Unteroffiziersverein war früher von grosser Bedeutung. Als ausserdienstliche Aufgabe verfasste der Vereinspräsident jeweils Jahresberichte und dokumentierte dort die Leistungen der Mitglieder sowie das jährliche Geschehen. Von 1871 bis zur Auflösung im Jahr 2007 sind alle Berichte lückenlos vorhanden. Als Nachfolger wurde der Veteranenverein eingeführt, der heute im Vergleich zu seinem Vorgänger nur wenige Mitglieder zählt. Severin Bauer war nebst seinem Dienst in der Schweizer Armee auch im Unteroffiziersverein tätig. Er sagt:

«Momentan zählen wir nur noch ein gutes Dutzend. Ein grosser Teil des Veteranenvereins ist schon gestorben.»

Aus diesen Gründen entschied Bauer, innerhalb des nächsten Monats alle Dokumente dem Staatsarchiv Frauenfeld zu bringen. Das Archiv sortiert danach die wichtigsten Protokolle aus, der Rest wird vernichtet. Bauer soll einen Vertrag unterschreiben, dass er nach der Übergabe keinen Anspruch mehr erheben darf. Sozusagen sei es ein Geschenk an das Staatsarchiv, wie Bauer erklärt. Dort sollen die Dokumente für historisch Interessierte erhalten bleiben.

Schweizer Militär veränderte sich

Bauer erlebte als Kind den Zweiten Weltkrieg und erinnert sich noch daran, wie ängstlich die Stimmung in der Schweiz war. Er wuchs in Hörstetten in der Nähe der deutschen Grenze auf und weiss noch, wie alle Leute ihre Häuser verbarrikadierten, um sich vor einem potenziellen Angriff aus Deutschland zu schützen.

Severin Bauer besitzt momentan alle Jahresberichte des Unteroffiziersvereins Frauenfeld, von 1871 bis 2007. Bild: Kim Ariffin

Ein Diplom seines Schwiegervaters zeigt, wie viel anders der Umgang zwischen Soldaten und Offizieren Anfang des 20. Jahrhunderts war im Vergleich zu heute. Der darauf zu findende Spruch besagt: «Mögest du stets ein mutiger Reiter bleiben, dann wirst du in der Stunde der Gefahr dich auch als braver Soldat erweisen.»

Die grosse Diskrepanz habe sich auch im Umgang zwischen Soldaten und Offizieren gezeigt. Ranghöhere seien früher zum Beispiel immer mit «Herr» angesprochen worden. Nachdem der Manager und Reformer Heinrich Oswald das Schweizer Militär erneuerte, wurde diese Anrede weggelassen. Am 19. April 2007 wurde der Unteroffiziersverein definitiv aufgelöst. Weil junge Leute die Kriegszeit nicht erlebt haben, sei eine solche Tradition heutzutage kaum weiterführbar, wie Bauer erklärt. Der 86-jährige Frauenfelder zeigt Verständnis dafür:

«In Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs war die Armee lebensnotwendig. Heute ist so etwas kaum vorstellbar.»