Frauenfelderin holt Silber am New-York-Marathon Die Stadtlauf-Veranstalterin Nicole Lohri zeigte am bekannten US-Lauf eine sportliche brillante Leistung. Ohne die Wadenkrämpfe wäre sogar noch mehr möglich gewesen.

Bild mit Erinnerungswert: Nicole Lohri in New York mit Medaille und den Laufsportlegenden Thomas Wessinghage und Markus Ryffel. (Bild: PD)

(red) Was für eine Leistung am bekannten New-York-Marathon! Die Frauenfelderin Nicole Lohri, aktiv für Leichtathletikclub und Laufsportverein Frauenfeld sowie Co-OK-Präsidentin des Frauenfelder Stadtlaufs, erlief sich am Sonntag in der Kategorie «Frauen 45-49» den zweiten Platz. Die 46-Jährige konnte sich nur rund zwei Minuten hinter der Kategorienersten und 15 Sekunden vor der drittklassierten Läuferin rangieren. Lohris Zeit im Ziel wurde bei drei Stunden, drei Minuten und sechs Sekunden gestoppt. Damit kam sie mit über 22000 gestarteten Läuferinnen auf den sehr guten Platz 110.

Für einmal ohne Verdauungsprobleme

In New York war Lohri zum dritten Mal am Start. Obwohl sie vor erst einem Monat den Drei-Länder-Marathon in Lindau/Bregenz bestritten hatte, lief sie nun in Übersee eine um 20 Sekunden schnellere Zeit. Eine beachtliche Leistung, zumal die Strecke in New York viel schwerer zu laufen ist. Auch wenn Lohri für einmal keine Verdauungsprobleme hatte, wäre noch mehr drin gelegen. Sie lag bei Kilometer 30 nur gerade zwölf Sekunden hinter der Kategoriensiegerin. Ab Kilometer 32 kämpfte sie aber mit Krämpfen in der linken Wade.