Live Thurgauer Wahlticker: Jetzt wird ausgezählt +++ Jakob Stark will nach Bern +++ Verliert die SVP einen Nationalratssitz? Schafft SVP-Mann Jakob Stark im Thurgau den Sprung in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang? Und jagt Linksgrün der Volkspartei einen ihrer drei Sitze im Nationalrat ab? Verfolgen Sie die Entwicklungen im Thurgau in unserem Liveticker – Zwischenresultate, Stimmen und Geschichten am Rande inklusive. Daniel Walt

Die Ausgangslage im Kanton Thurgau

Nationalrat: 6 Sitze, Verteilung 2015: 3 SVP, 1 CVP, 1 FDP, 1 SP, Rücktritt: Markus Hausammann (SVP)

Ständerat: 2 Sitze, Verteilung 2015: 1 CVP, 1 SVP, Rücktritt: Roland Eberle (SVP)

11:24 Uhr

A propos Jakob Stark: Der 61-Jährige, im Thurgauer Regierungsrat Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales, ist im Kanton ein politisches Schwergewicht. So war Stark ab 1996 beispielsweise der erste Gemeindeammann der neu gebildeten politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Von 2000 bis 2006 präsidierte er die SVP-Fraktion im Thurgauer Grossen Rat. In der Regierung sitzt Stark seit 2006.

Auf dem Sprung nach Bern: Jakob Stark. (Bild: Donato Caspari)

Auch aufgrund dieser politischen Vita gehen Beobachter davon aus, dass Stark trotz der grossen Konkurrenz den Einzug in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang schaffen könnte. Eine Umfrage der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der «Thurgauer Zeitung» ergab ebenfalls genau dieses Resultat. Alle Hintergründe dazu lesen Sie hier:

11:07 Uhr

Noch eine Anekdote zu Markus Hausammann, der in den vergangenen acht Jahren für die Thurgauer SVP im Nationalrat sass. Er bewarb sich auf diesen Herbst hin parteiintern um die Nachfolge von Roland Eberle im Ständerat. Dabei setzte er alles auf eine Karte und kündigte gleichzeitig seinen Rücktritt als Nationalrat an – unabhängig vom Verlauf der Dinge in Sachen Ständerat.

Im Vorfeld wurde Hausammann auf eine mögliche Niederlage im SVP-internen Rennen um die Ständerats-Kandidatur angesprochen, die gleichbedeutend mit dem Ende seiner Tätigkeit in Bern wäre. Hausammann sagte:

«Es wird immer ein Türlein aufgehen. Und wenn es nur daheim die Stalltür ist.»

Und es kam, wie es kommen musste: Die SVP Thurgau entschied sich, nicht Bauernpräsident Markus Hausammann, sondern Regierungsrat Jakob Stark ins Ständerats-Rennen zu schicken.

Bei der SVP als Ständerats-Kandidat durchgefallen: Markus Hausammann. (Bild: Andrea Stalder)

11:05 Uhr

Im Epizentrum des Thurgauer Wahlsonntags liegt am heutigen Wahlsonntag die Kantonsschule Frauenfeld. Hier hat der Kanton sein Wahlzentrum eingerichtet. Hier laufen alle Fäden zusammen; hier werden die Resultate bekannt gegeben; hier jubeln die Sieger, und hier lecken die Verlierer ihre Wunden:

Guten Morgen aus dem Wahlzentrum! Wir sind bereit, die Medien machen sich parat und ab 12.30 Uhr seid ihr herzlich willkommen, die Wahlen hier in der Kantonsschule Frauenfeld live zu verfolgen. pic.twitter.com/tIDsXydJxX — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) October 20, 2019

11:03 Uhr

Das sind die spannendsten Fragen im Thurgau

Bei den Nationalratswahlen wird darüber spekuliert, ob die SVP einen ihrer drei Sitze an Linksgrün verlieren könnte. Dies unter anderem auch darum, weil einer der drei bisherigen Thurgauer SVP-Nationalräte, Bauernpräsident Markus Hausammann, nicht mehr antritt.

wird darüber spekuliert, ob die SVP einen ihrer drei Sitze an Linksgrün verlieren könnte. Dies unter anderem auch darum, weil einer der drei bisherigen Thurgauer SVP-Nationalräte, Bauernpräsident Markus Hausammann, nicht mehr antritt. Im Ständerat dürfte die Wiederwahl von Brigitte Häberli (CVP) reine Formsache sein. Umstritten ist hingegen der Sitz, der durch den Rücktritt von SVP-Mann Roland Eberle frei wird. Nicht weniger als fünf Personen balgen sich um Eberles Nachfolge: Jakob Stark (SVP) dürfte als Hausammanns Parteikollege und amtierender Regierungsrat hierbei die besten Karten haben – doch schafft er den Sprung nach Bern bereits im ersten Wahlgang? Das Leben so schwer wie möglich machen wollen ihm Nina Schläfli (SP), Ueli Fisch (GLP), Kurt Egger (Grüne) und die parteilose Gabriela Coray.

11:02 Uhr

Gefordert sind nun vorerst die Wahlbüros in den 80 politischen Gemeinden des Kantons, wo die Stimmen ausgezählt werden – so beispielsweise in Amriswil:

Das Wahlbüro ist eröffnet: In Amriswil sind am heutigen Wahlsonntag insgesamt 40 Personen im Einsatz, um die Resultate zu ermitteln. Die Ergebnisse werden am späteren Nachmittag auf der Webseite der Stadt unter https://t.co/EwhT8S55LX publiziert. #WahlenCH19 #amriswil #thurgau pic.twitter.com/imfZhEmUgO — Stadt Amriswil (@stadtamriswil) October 20, 2019

11:00 Uhr

Guten Morgen und herzlich willkommen zum grossen Wahlsonntag. In diesem Ticker werden Sie über alles, was Sie über den Ausgang der National- und Ständeratswahlen im Thurgau wissen müssen, auf dem Laufenden gehalten.